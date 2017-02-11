Ana Sayfa | DÃœNYA 11/02/2017 18:51

UstalÄ±kla gizlendiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ± bezelyelerin iÃ§inden tam 2 ton uyuÅŸturucu bulundu


ABD-Meksika sÄ±nÄ±rÄ±ndan geÃ§irilmek istenen sahte bezelyelerin iÃ§inden 2 ton uyuÅŸturucu madde ele geÃ§irildi.

SÄ±nÄ±r polisleri, ABD - Meksika sÄ±nÄ±rÄ±nda bezelye ÅŸeklinde gizlenmiÅŸ 2 ton uyuÅŸturucu ele geçirdi. Bezelyelerin ele geçirildiÄŸi kamyonun içinde 34 binden fazla sahte meyve bulunuyordu. Narkotik polisinin, ustalÄ±kla gizlenmiÅŸ bu sevkiyatÄ± tespit etmesi hem yerel hem de dÄ±ÅŸ basÄ±nda yankÄ± uyandÄ±rdÄ±. Ele geçirilen uyuÅŸturucularÄ±n 790 bin dolar deÄŸerinde olduÄŸu söyleniyor. Daha önceden de sahte meyve içine uyuÅŸturucu gizleyen kaçakçÄ±lar geçen sene 1.5 tona yakÄ±n uyuÅŸturucuya el koymuÅŸtu.

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