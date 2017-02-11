Pentagon aÃ§Ä±kladÄ± DEAÅž'Ä±n FransÄ±z infazcÄ±sÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Pentagon, papazÄ±n baÅŸÄ±nÄ±n kesilmesinin azmettiricisi olarak aranan, DEAÅž'in Ã¼st dÃ¼zey eylemcilerinden FransÄ±z vatandaÅŸÄ± KasÄ±m Rashid'in Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸ olabileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Pentagon sözcüsü BinbaÅŸÄ± Adrian J.T. Rankine-Galloway, koalisyon güçlerinin son 72 saat içinde DEAÅž'Ä±n üst düzey eylemcilerinden Rashid Kassim'Ä± Musul'da hedef alan bir saldÄ±rÄ± gerçekleÅŸtirdiÄŸini, daha sonra detaylÄ± açÄ±klama yapacaklarÄ±nÄ± söyledi. Üst düzey bir yetkili, Rashid KasÄ±m'Ä±n öldürülmüÅŸ olabileceÄŸini ancak bunun henüz teyit edilmediÄŸini söyledi. Otuz yaÅŸlarÄ±nda olan KasÄ±m, geçen yÄ±l Fransa'da bir polis ve eÅŸinin bÄ±çaklanarak öldürülmesi ve yaÅŸlÄ± bir papazÄ±n boÄŸazÄ±nÄ±n kesilmesinin azmettiricisi olarak aranÄ±yordu