Polislerin cinsel saldÄ±rÄ±sÄ± Paris sokaklarÄ±nda protesto edildi

Paris'in kuzeyindeki bir banliyÃ¶de, rutin kimlik kontrolÃ¼ sÄ±rasÄ±nda polislerin gÃ¶sterdiÄŸi ÅŸiddet protesto edildi

Bobigny Mahkemesi önünde toplanan yüzlerce kiÅŸi, polislerin Theo adlÄ± gence yönelik copla gerçekleÅŸtirdiÄŸi cinsel saldÄ±rÄ±yÄ± protesto etti. Protestocular, "Theo için adalet", "SanÄ±klarla dayanÄ±ÅŸma içindeyiz", "Polislerin kurbanÄ± olmayacaÄŸÄ±z", "Polis masumlarÄ± öldürüyor" yazÄ±lÄ± pankartlar taÅŸÄ±yarak tepkilerini dile getirdi.AkÅŸam saatlerine doÄŸru polisle göstericiler arasÄ±nda çatÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±. BazÄ± göstericiler, RTL radyosuna ait bir aracÄ± ve bir kamyoneti yaktÄ±. Molotofkokteyli atan protestocular, bir restoranÄ± tahrip etti.Theo isimli 22 yaÅŸÄ±ndaki gencin 60 gün iÅŸ göremez raporu aldÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin 4 polisin açÄ±ÄŸa alÄ±nmÄ±ÅŸ, polislerden biri hakkÄ±nda "cinsel saldÄ±rÄ±", diÄŸerleri için ise "kasti ÅŸiddet" suçundan soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.CumhurbaÅŸkanÄ± François Hollande, Theo'yu tedavi gördüÄŸü hastanede ziyaret ederek sorumlularÄ±n hak ettikleri cezaya çarptÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.Bobigny Nöbetçi Mahkemesi ise önceki gün cinsel saldÄ±rÄ±da bulunmakla suçlanan polisleri protesto için düzenlenen gösterilerde çÄ±kan olaylarla ilgili yargÄ±lanan iki genci 6 ay hapse mahkum etmiÅŸti.