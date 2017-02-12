UNICEF korkutan rakamÄ± aÃ§Ä±kladÄ± bakÄ±n kaÃ§ Ã§ocuk hayatÄ±nÄ± kaybetti

UNICEF tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Suriye'de son 1 haftada 20 Ã§ocuk hayatÄ±nÄ± kaybetti

BirleÅŸmiÅŸ Milletler Çocuklara YardÄ±m Fonu (UNICEF), Suriye'deki bütün taraflara çocuklara tÄ±bbi bakÄ±m ve yaÅŸamsal insani destek saÄŸlanabilmesi için engelsiz ve koÅŸulsuz eriÅŸim izni verilmesi çaÄŸrÄ±sÄ±nÄ± tekrarladÄ±.UNICEF'in bölge direktörü Geert Cappelaere, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Suriye'de son bir haftadaki ÅŸiddet olaylarÄ± yüzünden 20 çocuÄŸun öldüÄŸünü, bazÄ± çocuklarÄ±n yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Ä°dlib'de hafta baÅŸÄ±ndaki ÅŸiddetten dolayÄ± 16'sÄ± çocuk 30 kiÅŸi öldü. Ölenlerin bazÄ±larÄ± Halep'teki savaÅŸta yerlerinden edilenlerdi." diye konuÅŸtu.Humus'un, "Zehra" ve "Vaer" bölgelerinde yapÄ±lan saldÄ±rÄ±larda 4 çocuÄŸun hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi ve 5'inin yaralandÄ±ÄŸÄ± bilgisini paylaÅŸan Cappelaere, bu ÅŸiddet olaylarÄ±nÄ±n 30 AralÄ±k'ta yürürlüÄŸe giren ateÅŸkes anlaÅŸmasÄ±ndan bu yana "en aÄŸÄ±r" saldÄ±rÄ±lar olabileceÄŸini kaydetti.Cappelaere, ÅŸiddetin bir an önce durdurulmasÄ± gerektiÄŸini vurgulayarak, "ÇocuklarÄ±n öldürülmesi ve yaralanmasÄ±, çocuk haklarÄ±na yönelik en ÅŸiddetli ihlallerden biridir." ifadelerini kullandÄ±.