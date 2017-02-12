Donald Trump Japonya'nÄ±n yÃ¼zde yÃ¼z arkasÄ±ndayÄ±m dedi Kuzey Kore'yi eleÅŸtirdi

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Japonya BaÅŸbakanÄ± Åžinzo Abe ile beraber Kuzey Kore'nin balistik fÃ¼ze denemesine dair basÄ±n toplantÄ±sÄ± yaptÄ±

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, balistik füze denemesi yaptÄ±ÄŸÄ± belirtilen Kuzey Kore'ye karÅŸÄ± Japonya'nÄ±n "yüzde 100 arkasÄ±nda" olduklarÄ±nÄ± ifade etti.Trump, ABD'ye resmi ziyaret gerçekleÅŸtiren Japonya BaÅŸbakanÄ± Åžinzo Abe ile Florida eyaletinde, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi iddiasÄ±yla ilgili basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi.

Kuzey Kore'nin son adÄ±mÄ±yla ilgili net ifadelerin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kÄ±sa basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda Trump, ABD'nin Japonya'ya olan desteÄŸini bir kez daha vurgulayarak, "Amerika BirleÅŸik Devletleri, büyük müttefiki Japonya'nÄ±n yüzde yüz arkasÄ±ndadÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.

Japonya BaÅŸbakanÄ± Abe ise Kuzey Kore'nin füze denemesiyle ilgili olarak, "Kuzey Kore'nin son füze denemesi kesinlikle kabul edilemez. Kuzey Kore, BirleÅŸmiÅŸ Millet Güvenlik Konseyinin (BMGK) ilgili kararlarÄ±na tamamÄ±yla uymalÄ±dÄ±r." Abe, Trump'Ä±n kendilerine Kuzey Kore konusunda "güvence" verdiÄŸini de ifade etti.Trump'Ä±n cuma günü Beyaz Saray'da aÄŸÄ±rladÄ±ÄŸÄ± Abe, Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May'den sonra Trump yönetiminin konuk ettiÄŸi ikinci yabancÄ± devlet temsilcisi olmuÅŸtu. BaÅŸkent Washington'daki görüÅŸmelerin ardÄ±ndan iki lider, Trump'Ä±n bazÄ± hafta sonlarÄ±nÄ± geçirdiÄŸi Florida'nÄ±n Palm Beach kentindeki rezidansÄ±na gitmiÅŸlerdi.