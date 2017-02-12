Ä°srailli vekil duyurdu Netanyahu Gazze'ye savaÅŸ aÃ§abilir

Ä°srailli bir milletvekili tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Netahyahu kendisine aÃ§Ä±lan yolsuzluk davalarÄ± nedeniyle dikkatleri baÅŸka yÃ¶ne Ã§ekmek iÃ§in Gazze'ye savaÅŸ aÃ§abilir

Ä°srail’in Kanal 2 Televizyonu'nun haberinde, merkez saÄŸ partisi YeÅŸ Atid üyesi Milletvekili Haim Yellin’in “Netanyahu, hakkÄ±nda açÄ±lan yolsuzluk davalarÄ± nedeniyle kendisine yönelen dikkatleri yönlendirmek için, güneye (Gazze) yeni bir operasyon düzenleyerek, ülkeyi savaÅŸ sürükleyebilir.” ifadelerine yer verildi.Yellin ayrÄ±ca, Ä°srail EÄŸitim BakanÄ± ve Yahudi Evi Partisi lideri aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± siyasetçi Naftali Bennett ile Ä°srail Ä°skan BakanÄ± ve Hepimiz Partisi üyesi Yoav Galant’Ä±n da saÄŸ kesimden oy toplamak için savaÅŸ istediÄŸini aktardÄ±.

Ä°srailli siyasetçilerin Gazze’ye savaÅŸ açma ihtimallerini eleÅŸtiren Yellin, “Bu siyaset deÄŸil, bilakis sorumsuzluktur. Güneyde barÄ±ÅŸ tesis etmek yerine insanlarÄ± savaÅŸla korkutmaktÄ±r.” deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.