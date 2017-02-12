Ä°ngiltere'de kÄ±yÄ±ya vuran Ã§antalarÄ±n iÃ§inden Ã§Ä±kanlar gÃ¶renleri ÅŸaÅŸkÄ±na Ã§evirdi

Ä°ngiltere'de karaya vuran Ã§antalarÄ±n iÃ§inden 360 kilogram kokain ele geÃ§irildi

NCA, kokainin konduÄŸu çantalarÄ±n ve bidonlarÄ±n Great Yarmouth ve Caister yakÄ±nlarÄ±ndaki plajlarda bulunduÄŸunu duyurdu.BBC Türkçe'nin haberine göre, sahile vuran çantalarÄ± gören biri Norfolk polisine haber verdi. NCA daha sonra olaya el koydu.NCA'nÄ±n sÄ±nÄ±r güvenliÄŸinden sorumlu yetkilisi Matthew Rivers "SÄ±nÄ±r güvenliÄŸi, sahil güvenlik ekipleri ve Norfolk polisiyle birlikte çantalarÄ±n nasÄ±l buraya geldiÄŸini anlamaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. BurasÄ±nÄ±n çantalarÄ±n ulaÅŸmasÄ± hedeflenen nokta olmasÄ± düÅŸük olasÄ±lÄ±k" dedi.

Rivers "Bu A sÄ±nÄ±fÄ± uyuÅŸturucularda çok önemli bir ele geçirme ve bunun kaybÄ± suç örgütü için büyük bir darbe olacak" diye konuÅŸtu.Norfolk polisinden Dave Buckley ise tüm çantalarÄ± ele geçirdiklerine inandÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. Ancak Buckley, baÅŸka çantalarÄ±n bulunmasÄ± halinde Norfolk polisinin derhal bilgilendirilmesini istedi.Polis yetkilileri durumu izlemek için olay yerinde takviye görevli bulunduracaklarÄ±nÄ± da açÄ±kladÄ±.