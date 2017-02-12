GÃ¶zaltÄ± protestosunda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±lar

ABD'de baÅŸkan Trump'Ä±n Ã¼lke genelinde baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§menlerin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ± operasyonlarÄ±nÄ± protesto eden eylemciler gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

ABD'nin New York kentinde, Beyaz Saray'Ä±n göçmen politikasÄ± çerçevesinde ABD Göçmenlik ve Gümrük MuhafazanÄ±n (ICE) ülke genelinde kaçak göçmenlere yönelik gözaltÄ± operasyonlarÄ± gerçekleÅŸtirmesini ve New York Polis TeÅŸkilatÄ±nÄ±n (NYPD) "KÄ±rÄ±k Pencereler" politikasÄ± protesto edildi.Manhattan'daki Washington MeydanÄ±'nda toplanan bazÄ± New Yorklular, mitingin ardÄ±ndan yaptÄ±klarÄ± yürüyüÅŸte polisin uyarÄ±larÄ±na uymadÄ±klarÄ± ve "sivil itaatsizlik" eyleminde bulunduklarÄ± gerekçesiyle gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Protesto eylemi, "ICE'siz New York" Koalisyonu, KÄ±rÄ±k CamlarÄ± Sona Erdirme ve Göçmenlik için Siyahi Ä°ttifak adlÄ± kuruluÅŸlarÄ±n öncülüÄŸünde düzenlenirken, eyleme 500'e yakÄ±n kiÅŸi katÄ±ldÄ±.Bu arada, New York'taki miting ve yürüyüÅŸ dÄ±ÅŸÄ±nda ülkenin diÄŸer ÅŸehirlerinde de ICE'yi kÄ±nayan protestolar gerçekleÅŸtirildi.

Yasa dÄ±ÅŸÄ± göçmenler gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±

ABD'de, BaÅŸkan Donald Trump'Ä±n 26 Ocak'ta yasal olmayan göçe karÅŸÄ± daha katÄ± bir tutum izlenmesine iliÅŸkin kararnamesinin ardÄ±ndan bugüne kadar yapÄ±lan en kapsamlÄ± gözaltÄ± operasyonlarÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±.New York, Atlanta, Chicago, Los Angeles, Savannah, Phoenix, Kuzey Carolina ve Güney Carolina'daki göçmenlik ofisi yetkilileri operasyonlarÄ± doÄŸrularken, ABD Ä°ç Güvenlik BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkilileri, operasyonlarÄ± "rutin önlemler" olarak açÄ±kladÄ±lar.OperasyonlarÄ±n belirgin suçlulara yönelik olduÄŸu belirtilmesine raÄŸmen, suça karÄ±ÅŸmamÄ±ÅŸ kaçak göçmenlerin de gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.Los Angeles'ta 160 kiÅŸinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve bunlardan sadece 10'unun suç geçmiÅŸi bulunduÄŸu kaydedildi.3 eyalete bakan ICE'nin Atlanta ofisinin ise 200 kadar göçmeni gözaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.