Haleplilerin su sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± 40 gÃ¼ndÃ¼r devam ediyor

Suriye'nin kuzeyinde, BeÅŸÅŸar Esed gÃ¼Ã§leri ve rejim yanlÄ±sÄ± yabancÄ± terÃ¶ristlerin kontrolÃ¼nde bulunan Halep kentinde yaklaÅŸÄ±k 40 gÃ¼ndÃ¼r su sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± yaÅŸanÄ±yor

Geçen yÄ±lÄ±n aralÄ±k ayÄ±nda, DoÄŸu Halep'ten tahliyelerin tamamlanmasÄ±yla birlikte kent merkezinin kontrolünün Esed güçleri ve rejim yanlÄ±sÄ± yabancÄ± terörist gruplarÄ±n eline geçmesinden bu yana, kentteki su sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi kaydediliyor.Yerel kaynaklardan alÄ±nan bilgiye göre, rejim güçleri, Halep'in ana su daÄŸÄ±tÄ±m merkezi "Süleyman el-Halebi" istasyonunu elinde bulundurmasÄ±na raÄŸmen ÅŸebekelerden kentteki mahallelere 40 gündür su daÄŸÄ±tÄ±mÄ± yapÄ±lmÄ±yor.Kentte yaÅŸayan yaklaÅŸÄ±k 2 milyon sivil su sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± ile mücadele ederken Halep’teki rejim yetkililerinin bu sorun karÅŸÄ±sÄ±nda bahaneler öne sürerek, hiçbir çözüm üretmediÄŸi belirtiliyor. Rejim yetkilileri ise DoÄŸu Halep kÄ±rsalÄ±nda terör örgütü DEAÅž’Ä±n kontrolünde bulunan "El-Hafsa" su istasyonunda yaÅŸanan teknik arÄ±za nedeniyle Halep kent merkezine suyun ulaÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ediyor.

Bir metreküp suya yaklaÅŸÄ±k 4 dolar ödeniyor

YaÅŸanan su soruna çözüm bulmak için hükümetin kentteki kuyularÄ± ana su ÅŸebekesine baÄŸlayacak bir proje üzerinde çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten yerel kaynaklar, hükümet içerisinde yaÅŸanan yolsuzluklar nedeniyle projenin rafa kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ediyor. Söz konusu projenin hayata geçmesini engelleyen hükümet yetkililerinin, kentteki su satÄ±ÅŸlarÄ±ndan yüksek gelir elde ettiÄŸi iddia ediliyor. Halep'te ayda ortalama 30 bin Suriye lirasÄ± (60 dolar) maaÅŸ alan bir devlet memurunun, bir metreküp su için yaklaÅŸÄ±k 4 dolar ödediÄŸi, su kuyularÄ±nÄ±n bulunduÄŸu mahallelerde ise uzun su kuyruklarÄ±n oluÅŸtuÄŸu ve kuyulardan çÄ±karÄ±lan suyun bidonlarla evlere taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lÄ±yor.

BM’den Halep'e su desteÄŸi

Görgü ÅŸahitleri, Halep'te uzun süredir devam eden su sorunu karÅŸÄ±sÄ±nda harekete geçen BirleÅŸmiÅŸ Milletler'in (BM), su kuyularÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± bazÄ± mahallelerde özel su depolarÄ± kurduÄŸunu, BM'nin kendi kaynaklarÄ±ndan bu depolara su taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

Kentte elektrik yok

Suriye’deki iç savaÅŸtan en çok etkilenen ÅŸehrin Halep olduÄŸunu ifade eden uzmanlar, Esed rejiminin kontrolünde bulunan ÅŸehirde akaryakÄ±t sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve benzin istasyonlarÄ±nÄ±n önlerinde uzun araç kuyruklarÄ± oluÅŸtuÄŸunu belirtiyor.Elektrik istasyonlarÄ±nÄ±n devre dÄ±ÅŸÄ± kalmasÄ± nedeniyle Halep'e elektrik verilemiyor. HalkÄ±n elektrik sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±nÄ± jeneratör kullanarak aÅŸmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.