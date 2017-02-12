Ä°sviÃ§re gÃ¶Ã§men yasasÄ± iÃ§in referanduma gitti iÅŸte sonuÃ§

Ä°sviÃ§re'de Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kuÅŸak gÃ¶Ã§menlerin Ä°sviÃ§re vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±na geÃ§iÅŸini kolaylaÅŸtÄ±racak federal yasa tasarÄ±sÄ± oylandÄ±. Oylama sonucuna gÃ¶re halkÄ±n yÃ¼zde 59â€™u tasarÄ± lehine oy kullanÄ±rken, yÃ¼zde 41â€™i karÅŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ savundu

Ä°sviçre'de bugün gerçekleÅŸen 'göçmen yasasÄ±' referandumu sonuçlandÄ±. HalkÄ±n yüzde 59 yasanÄ±n kabul edilmesi yönünde oy kullandÄ±.Yürürlükte olan mevcut yasaya göre, Ä°sviçre vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ± bulunmayan üçüncü nesil göçmenler de diÄŸer göçmenlerle aynÄ± prosedürleri takip etmek zorunda. Yasayla birlikte 25 bin kiÅŸinin Ä°sviçre vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±na geçiÅŸi önemli ölçüde kolaylaÅŸmÄ±ÅŸ olacak.Yasa, Ä°sviçre’de doÄŸan ve en az 5 yÄ±l okula giden, dede ve ninesinin Ä°sviçre’de oturumu bulunan, anne babasÄ± en az 10 yÄ±l Ä°sviçre’de yaÅŸamÄ±ÅŸ 25 yaÅŸÄ±ndan küçük göçmenleri kapsÄ±yor. Bu arada ülkedeki aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ partiler referandumda, kolaylaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ vatandaÅŸlÄ±k hakkÄ±na ‘HayÄ±r’ için yoÄŸun çaba harcarken sol partiler göçmenlerin bu hakkÄ± elde etmesi için mücadele ediyor.Ä°lan panolarÄ±na, Ä°sviçre’nin gelecek yÄ±llarda Müslüman bir toplum haline döneceÄŸi yönünde afiÅŸler asan popülist partiler, burka giymiÅŸ kadÄ±n fotoÄŸrafÄ± kullanarak, ‘Kontrolsüz vatandaÅŸlÄ±ÄŸa hayÄ±r’ sloganÄ± ile bu yönde farklÄ± görsellerin de bulunduÄŸu mesajlar yayÄ±mladÄ±.Öte yandan son kamuoyu yoklamalarÄ±, yasaya ‘Evet’ diyeceklerin yüzde 66, ‘HayÄ±r’ diyeceklerin ise yüzde 31 civarÄ±nda olduÄŸunu ortaya koyuyor.