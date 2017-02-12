Almanya'nÄ±n 12. CumhurbaÅŸkanÄ± belli oldu

Almanya'da 16. dÃ¶nem cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminde, eski DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Frank-Walter Steinmeier Ã¼lkenin 12. CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ildi

Almanya'da cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± belirleyen Federal Meclisin (Bundestag) 630 milletvekilinin yanÄ± sÄ±ra eyalet meclislerinin belirlediÄŸi aynÄ± sayÄ±da delegeden oluÅŸan Federal Seçiciler Kurulu (Bundesversammlung) tarafÄ±ndan Berlin'deki Reichstag binasÄ±nda yapÄ±lan seçimde Steinmeier, ilk turda bin 239 geçerli oyun 931'ini alarak 5 yÄ±llÄ±k süre için Almanya'nÄ±n yeni cumhurbaÅŸkanÄ± oldu.

Steinmeier görevine 19 Mart'ta baÅŸlayacak.

Bin 253 delegenin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve 14 oyun geçersiz sayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± oylamada, Sol Parti adayÄ± Christoph Butterwegge 128, aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± popülist Almanya için Alternativ (AfD) partisinin adayÄ± Alfred Glaser 42, Hür seçmenlerin adayÄ± Alexander Hold 25 ve Korsanlar Partisi'nin adayÄ± Engelbert Sonneberg de 10 oy aldÄ±, 103 delege çekimser oy kullandÄ±. AralarÄ±nda Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal AydÄ±n'Ä±n da bulunduÄŸu çok sayÄ±da yerli ve yabancÄ± davetlinin izlediÄŸi oylamayÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± Joachim Gauck, Steinmeier'in eÅŸi Elke Büdenbender ve eski CumhurbaÅŸkanÄ± Christian Wulff de davetlilerle tribünden takip etti.

Federal Meclis BaÅŸkanÄ± Norbert Lammert oylama öncesinde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada hizmetlerinden dolayÄ± teÅŸekkür ettiÄŸi Gauck kurul tarafÄ±ndan ayakta alkÄ±ÅŸlandÄ±. Eyalet meclislerinin belirledikleri delegeler arasÄ±nda Federal Seçiciler Kurulunda kamuoyunda tanÄ±nan isimler de oy kullandÄ±. Oy kullananlar arasÄ±nda Alman Milli TakÄ±mÄ±nÄ±n teknik direktörü Joachim Löw, Türk asÄ±llÄ± yazarlar Feridun ZaimoÄŸlu ve Ranan Demirkan, ÅŸarkÄ±cÄ± Peter Maffay, futbol hakemi Bibiana Steinhaus gibi isimler de yer alÄ±yor.