Almanya'daki havalimanÄ±nda Ã§ok sayÄ±da yolcu tahliye edildi

Almanya Hamburg ÅŸehrindeki havalimanÄ±nda 50 kiÅŸinin havalandÄ±rmadan geldiÄŸi tahmin edilen bir madde sonucu etkilenmesinden dolayÄ± yolcular tahliye edildi

Almanya'nÄ±n Hamburg ÅŸehrinde HavalimanÄ±'nda bilinmeyen bir madde sebebiyle 50 kiÅŸinin solunum sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± ve gözlerinde yanma ÅŸikayetinde bulunduÄŸu bildirildi. HavalimanÄ±ndan yüzlerce kiÅŸi tahliye edildi. HavalimanÄ± sözcüsü olayÄ±n ardÄ±ndan havalimanÄ±nÄ±n kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Åžikayette bulunan kiÅŸiler hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Tahliye edilen kiÅŸilerin ise terminallerin dÄ±ÅŸÄ±nda, sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nda beklemek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. BazÄ± uçuÅŸlarÄ±n farklÄ± havalimanlarÄ±na yönlendirildiÄŸi birdirildi.

Reuters'Ä±n haberine göre ise maddenin güvenlik kontrolünün yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bölgede bulunduÄŸu ifade edildi.

HAVALÄ°MANI YENÄ°DEN AÇILDI

Çok sayÄ±da ambulans ve itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. GazÄ±n havalandÄ±rma sisteminden verilmiÅŸ olabileceÄŸi ifade edilirken, havalimanÄ± yolculara yeniden açÄ±ldÄ±. Olayla ilgili geniÅŸ çaplÄ± soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.