Kuzey Kore balistik fÃ¼ze denemesinin baÅŸarÄ±lÄ± olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±

Kuzey Kore'nin gÃ¼n gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi balistik fÃ¼ze denemesinin baÅŸarÄ±lÄ± olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi

Kuzey Kore devlet haber ajansÄ± KCNA, füzeyi "yerden yere atÄ±lan orta ila uzun menzil arasÄ± füze" ÅŸeklinde tanÄ±mladÄ±.Güney Kore Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± denemeyi "ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n yanÄ±tÄ±nÄ± test etmek için bir provokasyon olarak" nitelendirdi.

ABD'nin yeni Savunma BakanÄ± James Mattis bu ay içinde Güney Kore ziyareti sÄ±rasÄ±nda Kuzey Kore'nin nükleer silah kullanmasÄ± durumunda buna "etkili ve çok sert" yanÄ±t verileceÄŸini söylemiÅŸti.

KCNA, yeni geliÅŸtirilen Pukguksong-2 füzesinin nükleer baÅŸlÄ±k taÅŸÄ±yabilecek kapasitede olduÄŸunu ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un denetiminde yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±.

ABD ve Güney Kore, füzenin Japon Denizi istikametinde 500 kilometre havada kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Reuters haber ajansÄ±na konuÅŸan ve ismi belirtilmeyen bir yetkili ABD, Japonya ve Güney Kore'nin BirleÅŸmiÅŸ Milletler Güvenlik Konseyi'ne acil toplanma çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.Deneme, Japonya BaÅŸbakanÄ± Shinzo Abe'nin, ABD ziyareti devam ederken gerçekleÅŸti.

Japon yetkiler, füzenin ülke sularÄ±na ulaÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirirken, BaÅŸbakan Abe denemeyi, "kesinlikle kabul edilemez" olarak tanÄ±mladÄ±.

ABD: Pasifiklerde ittifaklarÄ±mÄ±zÄ± güçlendireceÄŸiz

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ise, "Amerika, müttefiki Japonya'nÄ±n yüzde 100 yanÄ±ndadÄ±r" açÄ±klamasÄ± yaptÄ±.

Trump'Ä±n üst düzey danÄ±ÅŸmanlarÄ±ndan Stephen Miller, Amerikan Fox televizyonuna yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Kuzey Kore rejiminden son yÄ±llarda artan bir ÅŸekilde gördüÄŸümüz düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± vazgeçirmeyi ve engellemeyi içeren stratejimiz kapsamÄ±nda, Pasifik bölgesindeki çok önemli ittifaklarÄ±mÄ±zÄ± destekleyecek ve güçlendireceÄŸiz" dedi.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler kararlarÄ± Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi yapmasÄ±nÄ± yasaklÄ±yor.

Buna raÄŸmen Kuzey Kore, son yÄ±llarda bölgede endiÅŸeye neden olan bir dizi nükleer deneme gerçekleÅŸtirdi.

Güney Kore DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± füze denemesi ile ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Kuzey Kore'nin devam eden provokasyonlarÄ± Kim Jong-un rejiminin mantÄ±ksÄ±z doÄŸasÄ±nÄ±n ve nükleer ile füze saplantÄ±sÄ±nÄ±n bir göstergesi" ifadesini kullandÄ±.

Kuzey Kore'ye bir kÄ±nama da NATO'dan geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Kuzey Kore'ye, "gerilimi daha fazla artÄ±rmama ve uluslararasÄ± toplumla anlamlÄ± bir diyalog vasÄ±tasÄ±yla yeniden iliÅŸkiye geçme" çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Avrupa BirliÄŸi de Kuzey Kore'nin "uluslararasÄ± yükümlülüklerini tekrar eden bir ÅŸekilde gözardÄ± etmesi provokatif ve kabul edilemez" açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.