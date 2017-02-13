ABD bÃ¼yÃ¼k tehdit altÄ±nda binlerce kiÅŸi tahliye edildi

ABD'nin California eyaletinde yaÄŸmur suyuyla seviyesi yÃ¼kselen baraj gÃ¶lÃ¼ndeki boÅŸaltma kanalÄ±nÄ±n Ã§Ã¶kme noktasÄ±na gelmesi nedeniyle, bÃ¶lgedeki binlerce kiÅŸi tahliye edildi

Son günlerde etkili olan aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸlar, Oroville Baraj Gölü'ndeki su seviyesinin yükselmesine yol açtÄ±. Su seviyesini azaltmak için tahliye savaÄŸÄ±nÄ± kullanmak isteyen görevliler, bu bölümde delik olduÄŸunu fark etti.DeliÄŸin büyümeye baÅŸlamasÄ± ve su baskÄ±nlarÄ±na neden olmasÄ± riski nedeniyle yetkililer, yaklaÅŸÄ±k 16 bin nüfuslu Oroville kasabasÄ± ve civarÄ±ndaki yerleÅŸim yerlerinde yaÅŸayanlara bölgeden ayrÄ±lmalarÄ± ve yüksek yerlere gitmeleri çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

BÜYÜK KAÇIÅž

Tahliye kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan binlerce kiÅŸinin araçlarÄ±yla bölgeden ayrÄ±lmak için harekete geçtiÄŸi, yollarda uzun kuyruklar oluÅŸtuÄŸu bildirildi.VatandaÅŸlardan, yaÅŸlÄ± ve engelli komÅŸularÄ±nÄ±n tahliyesi için görevlileri uyarmalarÄ± da istendi.Yetkililer, barajÄ±n genel durumunun iyi olduÄŸunu ancak tahliye savaÄŸÄ±ndaki arÄ±zanÄ±n tehlike oluÅŸturduÄŸunu, sorunun giderilmesi için çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.Los Angeles Times gazetesi, sorunun giderilmesinin maliyetinin 100 ile 200 milyon dolar arasÄ±nda masrafa yol açabileceÄŸi tahmininde bulundu.California ValiliÄŸi, 1968'de inÅŸa edilen Oroville Baraj Gölü'nden hem tarÄ±m alanlarÄ± hem de yerleÅŸim yerlerine su veriyor.Öte yandan, barajdaki su seviyesinin, aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n ardÄ±ndan tarihinde ilk kez bu kadar yükseldiÄŸi bildirildi.

Kaynak: Hürriyet