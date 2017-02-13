BrÃ¼ksel'de ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n vize yasaÄŸÄ±nÄ± yÃ¼zlerce kiÅŸi protesto etti

BelÃ§ikaâ€™nÄ±n baÅŸkenti BrÃ¼kselâ€™de, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n 7 Ä°slam Ã¼lkesinin vatandaÅŸlarÄ±na getirdiÄŸi vize yasaÄŸÄ± protesto edildi

AB Komisyonu, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP) gibi önemli Avrupa BirliÄŸi (AB) kurumlarÄ±na ev sahipliÄŸi yapan Brüksel’de, ABD BüyükelçiliÄŸi önünde toplanan yaklaÅŸÄ±k 300 kiÅŸi, 7 Ä°slam ülkesinin vatandaÅŸlarÄ±na getirdiÄŸi vize yasaÄŸÄ± nedeniyle ABD BaÅŸkanÄ± Trump aleyhinde slogan attÄ±, dövizler açtÄ±.Belçika polisi, yaklaÅŸÄ±k 2 saat süren protesto nedeniyle çevrede güvenlik tedbirleri aldÄ±.

"Yasak devam ettiÄŸi sürece Trump Belçika'ya gelmesin"

Trump'Ä±n politikalarÄ±nÄ± eleÅŸtiren gruptakiler, çeÅŸitli talepler içeren bir bildiri okudu. Bildiride, Belçika topraklarÄ±nda yaÅŸayan ve Trump'Ä±n söz konusu kararÄ±nda yer alan 7 ülke vatandaÅŸÄ± MüslümanlarÄ±n sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmeyeceÄŸine dikkat çekildi, yasak devam ettiÄŸi sürece Trump'Ä±n Belçika'ya gelmemesi istendi.

ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n Brüksel'e mayÄ±s sonunda düzenlenecek NATO zirvesi için gelmesi bekleniyor. Bu esnasÄ±nda Brüksel'de büyük bir Trump karÅŸÄ±tÄ± gösteri düzenleneceÄŸi tahmin ediliyor.

New York'taki Yahudilerden Trump karÅŸÄ±tÄ± miting

Bu arada, ABD'de Trump'Ä±n göçmen karÅŸÄ±tÄ± söylem ve politikalarÄ±na, toplumun çeÅŸitli kesimlerinden tepkiler sürüyor.New York'taki mültecilerle ilgili küresel Yahudi sivil toplum kuruluÅŸu Hebrew Immigrant Aid Society öncülüÄŸünde miting düzenlendi. Yüzlerce Yahudi ve göçmenlik aktivisti, Mülteciler Ä°çin Yahudi Hareketi Ulusal Günü kapsamÄ±nda, soÄŸuk ve yaÄŸmurlu havaya raÄŸmen Battery Park'ta bir araya geldi.Mitinge katÄ±lan New York Belediye BaÅŸkanÄ± Bill de Blasio, Minnesota'dan Demokrat Partili Müslüman Kongre Üyesi Keith Ellison, Manhattan Belediye BaÅŸkanÄ± Gale Brewer, New York Belediyesi Kamu Temsilcisi Letitia James ve Belediye SaymanÄ± Scott Stringer ile ADL Ulusal Direktörü Jonathan Greenblatt ve Suriyeli mülteci Sana Mustafa, konuÅŸma yaptÄ±.Göstericilerin taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± pankartlarda yer alan, "demokrasimizi koru" ve Yahudilerin MÄ±sÄ±r'dan çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nÄ± konu alan Exodus'tan alÄ±ntÄ± "Siz de bir zamanlar yabancÄ±yken, yabancÄ± birine baskÄ± yapmamalÄ±sÄ±nÄ±z" ifadeleri dikkati çekti.Mitingi, 20 Yahudi kuruluÅŸu destekledi.