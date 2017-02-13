Ana Sayfa | DÃœNYA 13/02/2017 12:20

72 yÄ±l sonra keÅŸfedildi Madame'Ä±n dairesinden bakÄ±n neler Ã§Ä±ktÄ±


91 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedene kadar evinin kirasÄ±nÄ± Ã¶deyen Fransa'nÄ±n gÃ¼neyine kaÃ§an Madam de Florian'Ä±n kimsenin bilmediÄŸi dairesinin kapÄ±sÄ± aralandÄ±.

Bir Hollywood prodüksiyonu veya peri masalÄ± deÄŸil... Bu apartmana 1942'den beri kimse girmedi, hiçbir eÅŸyaya el sürülmedi ta ki 2014 yÄ±lÄ±na kadar. Daire, II. Dünya SavaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda Fransa'nÄ±n güneyine kaçan Madam de Florian isimli bir aktris tarafÄ±ndan tutulmuÅŸtu. Madam hiçbir zaman Paris'e geri dönmedi fakat 91 yaÅŸÄ±nda öldüÄŸü güne kadar da kirasÄ±nÄ± ödemeyi ihmal etmedi. Madam de Florian ölünce 70 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n süredir daireye ilk kez bir müzayede yetkilisi adÄ±m attÄ±. “EskimiÅŸ bir toz kokusu vardÄ±” diyor içeri ilk giren Olivier Choppin-Janvry. Yüksek ahÅŸap tavanÄ±n altÄ±nda ilerleyip, eski bir odun sobasÄ±nÄ± ve mutfaktaki mermer lavaboyu geçtikten sonra doldurulmuÅŸ bir devekuÅŸu ve savaÅŸtan önce bir tarihten kalma Mickey Mouse oyuncaÄŸÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸmÄ±ÅŸ. Madam de Florian'Ä±n yüksek ahÅŸap tavanlÄ± dairesinde, doldurulmuÅŸ hayvan süslemeleri bulunuyor. 1940'lÄ± yÄ±llarda evlerde bu tür parçalarÄ± bulundurmak zenginlik göstergesi sayÄ±lÄ±rdÄ±. Evde Giovanni Boldini imzalÄ± bir de tablo bulundu. Resimdeki güzel FransÄ±z kadÄ±n, ressamÄ±n ilham perisi Madam de Florian‘dan baÅŸkasÄ± deÄŸil. AraÅŸtÄ±rmacÄ±lar, ressam tarafÄ±ndan yazÄ±lmÄ±ÅŸ bir aÅŸk notu buluna kadar resme iliÅŸkin hiçbir kayda rastlamadÄ±klarÄ±nÄ± belirtiyor. Tablo 2,1 milyon euro'ya satÄ±ldÄ±. Ressam için bu bir dünya rekoru... Geri kalan her ÅŸey doÄŸal ÅŸekliyle bÄ±rakÄ±ldÄ±.

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