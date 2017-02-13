Ana Sayfa | DÃœNYA 13/02/2017 16:59

Fransa'da Ã§Ä±ÄŸ dÃ¼ÅŸtÃ¼ Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ±lar var

fransada Ã§Ä±ÄŸ

Fransa'nÄ±n gÃ¼neydoÄŸusunda bulunan Tignes bÃ¶lgesine Ã§Ä±ÄŸ dÃ¼ÅŸtÃ¼. Olay sonucunda 4 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

Fransa'nÄ±n güneydoÄŸusunda bulunan Tignes bölgesine çÄ±ÄŸ düÅŸmesi sonucu 4 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken, 5 kiÅŸi de kayboldu. Fransa'nÄ±n Ä°talya sÄ±nÄ±rÄ±nda kayak merkezlerinin bulunduÄŸu Tignes bölgesine çÄ±ÄŸ düÅŸtü. 2 bin 100 metre yüksekliÄŸindeki alanda meydana gelen olayda 9 kiÅŸi çÄ±ÄŸ altÄ±nda kaldÄ±. Bölgede geniÅŸ çaplÄ± baÅŸlatÄ±lan arama kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ± esnasÄ±nda 4 kiÅŸinin cansÄ±z bedenine ulaÅŸÄ±ldÄ±. Helikopter, eÄŸitimli köpeklerin yer aldÄ±ÄŸÄ± kayÄ±p 5 kiÅŸiyi arama çalÄ±ÅŸmalarÄ± sürüyor.

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72 yÄ±l sonra keÅŸfedildi Madame'Ä±n dairesinden bakÄ±n neler Ã§Ä±ktÄ±

91 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedene kadar evinin kirasÄ±nÄ± Ã¶deyen Fransa'nÄ±n gÃ¼neyine kaÃ§an Madam de Florian'Ä±n kimsenin bilmediÄŸi dairesinin kapÄ±sÄ± aralandÄ±.

helikopter dÃ¼ÅŸtÃ¼

Rusya'da helikopter faciasÄ± arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor

Rusya'da iÃ§inde 5 kiÅŸinin bulunduÄŸu bir helikopter dÃ¼ÅŸtÃ¼. Ã–lÃ¼ sayÄ±sÄ± henÃ¼z netleÅŸmedi

trump karÅŸÄ±tÄ± miting

BrÃ¼ksel'de ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n vize yasaÄŸÄ±nÄ± yÃ¼zlerce kiÅŸi protesto etti

BelÃ§ikaâ€™nÄ±n baÅŸkenti BrÃ¼kselâ€™de, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n 7 Ä°slam Ã¼lkesinin vatandaÅŸlarÄ±na getirdiÄŸi vize yasaÄŸÄ± protesto edildi