Fransa'da Ã§Ä±ÄŸ dÃ¼ÅŸtÃ¼ Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ±lar var

Fransa'nÄ±n gÃ¼neydoÄŸusunda bulunan Tignes bÃ¶lgesine Ã§Ä±ÄŸ dÃ¼ÅŸtÃ¼. Olay sonucunda 4 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Fransa'nÄ±n güneydoÄŸusunda bulunan Tignes bölgesine çÄ±ÄŸ düÅŸmesi sonucu 4 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken, 5 kiÅŸi de kayboldu. Fransa'nÄ±n Ä°talya sÄ±nÄ±rÄ±nda kayak merkezlerinin bulunduÄŸu Tignes bölgesine çÄ±ÄŸ düÅŸtü. 2 bin 100 metre yüksekliÄŸindeki alanda meydana gelen olayda 9 kiÅŸi çÄ±ÄŸ altÄ±nda kaldÄ±. Bölgede geniÅŸ çaplÄ± baÅŸlatÄ±lan arama kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ± esnasÄ±nda 4 kiÅŸinin cansÄ±z bedenine ulaÅŸÄ±ldÄ±. Helikopter, eÄŸitimli köpeklerin yer aldÄ±ÄŸÄ± kayÄ±p 5 kiÅŸiyi arama çalÄ±ÅŸmalarÄ± sürüyor.