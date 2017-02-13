O Ã¼lkede sevgililer gÃ¼nÃ¼ kutlamalarÄ± yasaklandÄ±

Pakistan'Ä±n baÅŸkenti Ä°slamabad'da sevgililer gÃ¼nÃ¼ kutlamalarÄ±na halka aÃ§Ä±k alanlarda yasak getirildi

Ä°slamabad Yüksek Mahkemesi kararÄ±na göre devlet kurumlarÄ±nda ve kamuya açÄ±k alanlarda Sevgililer Günü kutlamalarÄ± yasaklanacak.

Mahkemenin kararÄ± özel bir imza kapanyasÄ±nÄ±n Sevgililer Günü'nün Ä°slami öÄŸretilere aykÄ±rÄ± olduÄŸunu savunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan geldi.

Mahkeme kararÄ±nda ayrÄ±ca Sevgililer Günü'nün medyada teÅŸvik edilmemesi veya hakkÄ±nda haber yapÄ±lmamasÄ± hükmü de yer aldÄ±.

Dawn gazetesi, imza kampanyasÄ±nÄ±n düzenleyenlerin, Sevgililer Günü'nün aÅŸkÄ±n yayÄ±lmasÄ± bahanesiyle ahlaksÄ±zlÄ±k, çÄ±plaklÄ±k ve hayasÄ±zlÄ±ÄŸÄ± teÅŸvik ettiÄŸini savunduÄŸunu yazdÄ±.

Dini gruplar, son on yÄ±lda Pakistan'Ä±n bir çok ÅŸehrinde Sevgililer Günü'nün artan popülerliÄŸinin bir yozlaÅŸma olduÄŸunu savunuyor.

Yeni gelen yasak, dükkanlarÄ± veya restoranlarÄ± etkilemiyor, ancak bu türde bir yasak Ä°slamabad'da ilk defa uygulanÄ±yor.

Mahkemenin kararÄ± Pakistan CumhurbaÅŸkanÄ± Memnun Hüseyin'in Sevgililer Günü'nden uzak durulmasÄ± gerektiÄŸini söylemesi ve bunu Pakistan'Ä±n kültürünün bir parçasÄ± olmayan BatÄ± kültürü olarak tanÄ±mlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bir yÄ±l sonra geldi.

Geçen yÄ±l Pakistan'Ä±n kuzey batÄ±sÄ±nda Kohat kenti yetkilileri Sevgililer Günü kartlarÄ± ve ürünlerinin satÄ±ÅŸÄ±nÄ± yasaklamÄ±ÅŸtÄ±. PeÅŸaver kentinde ise yerel otorite Sevgililer Günü kutlamalarÄ±nÄ± yasakladÄ±.

Ancak yetkililer daha sonra her iki ÅŸehirde de yasaklara uyulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

BBC Urdu muhabiri Harun RaÅŸit: Sevgi mi ahlaksÄ±zlÄ±k mÄ±?

BBC Urdu muhabiri Harun RaÅŸit, daha önce de buna benzer olaylar yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, geçen yÄ±l da Sevgililer Günü kartlarÄ±nÄ±n yakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatÄ±yor.

RaÅŸit, bu tür olaylarÄ±n dini muhafazakarlarÄ±n uluslararasÄ± fikirleri özümsemede isteksiz olduklarÄ±nÄ± gösterdiÄŸini söylüyor.

Dini muhafazakarlarÄ±n Sevgililer Günü'nün bir Hristiyan bayramÄ± olduÄŸuna inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtiyor.

RaÅŸit geçen yÄ±l muhafazakar bir gazetenin Sevgililer Günü'nü "müstechenlik bayramÄ±" olarak tanÄ±mlayan bir reklam yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor.

Pakistan'da Sevgililer Günü'nün sevgiye deÄŸil, cinselliÄŸe teÅŸvik ettiÄŸi algÄ±sÄ±nÄ±n yaygÄ±n olduÄŸunu söylüyor ve yasaÄŸÄ±n uygulanmasÄ±nÄ±n tamamen polis ve devletin yorumuna baÄŸlÄ± olduÄŸunu belirtiyor.

Kaynak: BBC Türkçe