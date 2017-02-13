Paris'i sallayan copla tecavÃ¼z iddiasÄ±, sokaklar savaÅŸ alanÄ±na dÃ¶ndÃ¼

Paris'te ortaya atÄ±lan iddiaya gÃ¶re bir polis bir gence copla tecavÃ¼z etti. OlayÄ±n ardÄ±ndan protestocular kentin gÃ¼neyindeki bir banliyÃ¶de polis karakoluna saldÄ±rdÄ±

FransÄ±z medyasÄ±na göre, Pazar gecesi Les Ulis mahallesinde meydana gelen olayda eylemciler karakola taÅŸ ve molotof kokteylleriyle saldÄ±rÄ±rken, üç polis aracÄ± ateÅŸe verildi, onlarca kiÅŸi de gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Bölgedeki eylemciler hafta sonu da polisle çatÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

Eylemler 2 Åžubat günü bir banliyöde Theo adlÄ± bir gencin polis tarafÄ±ndan dövüldüÄŸü ve tecavüze uÄŸradÄ±ÄŸÄ±na yönelik haberlerin ardÄ±ndan baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

Theo, bazÄ± bölümleri çevredeki bir kiÅŸi tarafÄ±ndan kameraya da kaydedilen olayÄ±n ardÄ±ndan hastaneye kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ ve anüsünden aÄŸÄ±r bir ameliyat geçirmek zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±.

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± François Hollande da iyileÅŸmesi üç ay sürecek olan Theo'yu hastanede ziyaret etmiÅŸti.

Polisler ise Theo'nun pantolonunun kendiliÄŸinden düÅŸtüÄŸünü, açÄ±lÄ±r kapanÄ±r copun da yanlÄ±ÅŸlÄ±kla açÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada Theo'nun anüsüne denk geldiÄŸini öne sürerek kendilerini savunmuÅŸtu.

Yüksek iÅŸsizlik ve Ä±rklar arasÄ± gerilimin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Paris banliyölerinde polisler sÄ±klÄ±kla sert yöntemlere baÅŸvurmakla eleÅŸtiriliyor.

Bir gençlik merkezinde çalÄ±ÅŸan Theo, polisin saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸramanÄ±n yanÄ± sÄ±ra Ä±rkçÄ± küfürlere maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, cinsel organÄ±na darbe aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve polisin kendisine tükürdüÄŸünü söylemiÅŸti.

'Hollande banliyöye gidecek'

OlayÄ±n ardÄ±ndan bir polis hakkÄ±nda tecavüz, üç polis hakkÄ±nda da saldÄ±rÄ± suçlamasÄ±yla soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lÄ±rken Le Monde gazetesi de CumhurbaÅŸkanÄ± Hollande'Ä±n SalÄ± günü tansiyonu düÅŸürmek için Paris banliyölerinden Aubervilliers'i ziyaret etmeyi planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±.

Paris banliyölerindeki isyanÄ±n 2005 yÄ±lÄ±nda olduÄŸu gibi kitlesel bir isyana dönüÅŸmesinden korkuluyor. 2005'teki isyanlar birden fazla kente yayÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Fransa'daki cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimi için yürütülen kampanyalar da ülkedeki siyasi gerilimi etkiliyor.

Le Pen: AB ile koÅŸullarÄ± yeniden müzakere edeceÄŸim

Seçimde ikinci tura kalmasÄ± beklenen aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ulusal Cephe'nin lideri Marine Le Pen, ülkeyi yönetenleri banliyölere göz yummak ve radikal düÅŸüncelerin burada güçlenmesine olanak saÄŸlamakla suçlÄ±yordu.

Kaynak: BBC Türkçe