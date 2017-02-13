Ana Sayfa | DÃœNYA 13/02/2017 20:19

Kuzey Kore'nin balistik fÃ¼ze denemesine o Ã¼lke de karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±

Ã‡in

Kuzey Kore'nin gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi balistik fÃ¼ze denemesine Ã‡in tepki gÃ¶sterdi

Çin, Kuzey Kore tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtirilen balistik füze testine karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.Çin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Geng Shuang, bugün düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtirilen füze testine karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. Testin BM Güvenlik Konseyi kararlarÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸini belirten Geng, ilgili taraflara itidal çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. Geng, bölgesel istikrarÄ±n sürdürülmesinin önemine de dikkat çekti.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nce bugün yapÄ±lan duyuruda, Pukguksong-2 tipi orta ve uzun menzilli füzenin Kim Yong Un'un önderliÄŸinde baÅŸarÄ±yla test edildiÄŸi kaydedildi.

 
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