Kuzey Kore'nin balistik fÃ¼ze denemesine o Ã¼lke de karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±

Kuzey Kore'nin gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi balistik fÃ¼ze denemesine Ã‡in tepki gÃ¶sterdi
Çin, Kuzey Kore tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtirilen balistik füze testine karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.Çin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Geng Shuang, bugün düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtirilen füze testine karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. Testin BM Güvenlik Konseyi kararlarÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸini belirten Geng, ilgili taraflara itidal çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. Geng, bölgesel istikrarÄ±n sürdürülmesinin önemine de dikkat çekti.
Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nce bugün yapÄ±lan duyuruda, Pukguksong-2 tipi orta ve uzun menzilli füzenin Kim Yong Un'un önderliÄŸinde baÅŸarÄ±yla test edildiÄŸi kaydedildi.