Ana Sayfa | DÃœNYA 13/02/2017 20:29

Ä°ngiltere KraliÃ§esi Elizabeth rekor maaÅŸa eleman arÄ±yor

Ä°ngiltere KraliÃ§esi II. Elizabeth

Ä°ngiltere KraliÃ§esi II. Elizabeth, sosyal medya uzmanÄ± arÄ±yor. Elizabeth bu gÃ¶rev karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda 30 bin pound (yaklaÅŸÄ±k 140 bin lira) Ã¼cret Ã¶deyecek

Ä°ngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, kiÅŸisel Twitter hesabÄ± için yÄ±llÄ±k 30 bin pound (yaklaÅŸÄ±k 140 bin lira) ücretle sosyal medya uzmanÄ± arÄ±yor.

Twitter dÄ±ÅŸÄ±nda hesabÄ± olmayan Kraliçe II. Elizabeth, yÄ±llÄ±k 30 bin pound ücretle sosyal medya uzmanÄ± arÄ±yor. 90 yaÅŸÄ±ndaki kraliçeyi Twitter hesabÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 2.7 milyon kiÅŸi takip ediyor. Kraliçe II. Elizabeth'in resmi internet sayfasÄ±ndan yayÄ±nlanan iÅŸ ilanÄ±nda, "Dijital iletiÅŸim platformunda tempolu takÄ±m çalÄ±ÅŸmasÄ±na yatkÄ±n enerjik kiÅŸiler bize katÄ±labilir" ifadeleri yer aldÄ±. Adaylara yapÄ±lan bu çaÄŸrÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra iÅŸe alÄ±m aÅŸamasÄ±nda baÅŸvuru yapacak adaylarÄ±n üniversite eÄŸitimi almÄ±ÅŸ olmasÄ±, yetenekli, yaratÄ±cÄ± ve vizyonel olmalarÄ± gerektiÄŸi vurgulandÄ±. AdaylarÄ±n fotoÄŸraf ve düzenleme becerisine sahip kiÅŸiler arasÄ±ndan seçileceÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

BaÅŸvuranlar arasÄ±ndan seçilen uzman, Kraliçe II. Elizabeth'in Twitter hesabÄ±nda kraliyet ailesinin gerçekleÅŸtirdiÄŸi tüm çalÄ±ÅŸmalarÄ± dünyaya bildirecek. Kraliçeyi ilgilendiren Facebook ve Youtube gibi alanlar da dahil olmak üzere paylaÅŸÄ±lan iletilerin gerçekleÅŸtirilen devlet ziyaretlerini, ödül törenlerini, kraliyet ailesi angajmanlarÄ±nÄ± belgeler nitelikte olmasÄ± gerektiÄŸi öÄŸrenildi. Seçilen adaylara yÄ±llÄ±k 30 bin pound maaÅŸÄ±n yanÄ± sÄ±ra yüzde 15'lik katkÄ± payÄ±, eÄŸitim ve kiÅŸisel geliÅŸim harcamalarÄ± da verilecek.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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