BaÄŸdadi'nin toplantÄ± yerine yapÄ±lan saldÄ±rÄ±da Ã¶rgÃ¼tÃ¼n 13 Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticisi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DAEÅž lideri BaÄŸdadi'nin toplantÄ± yerine yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸen hava saldÄ±rÄ±sÄ± sonucunda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n 13 Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticisi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Irak Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, terör örgütü DEAÅž lideri Ebubekir el-BaÄŸdadi'nin toplantÄ± yerine yapÄ±lan hava saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu örgütün 13 üst düzey yöneticinin öldürüldüÄŸünü duyurdu.
BakanlÄ±ÄŸa baÄŸlÄ± Ortak Operasyonlar KomutanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, "Irak savaÅŸ uçaklarÄ±, BaÄŸdadi'nin örgüt yöneticileriyle yaptÄ±ÄŸÄ± toplantÄ± yerini bombalamasÄ± sonucu 13 üst düzey militan öldürüldü." ifadelerine yer verildi.
AçÄ±klamada, BaÄŸdadi'nin konvoyunun nasÄ±l hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin ÅŸunlar kaydedildi:
"Irak istihbaratÄ±, BaÄŸdadi'nin araç konvoyunun Suriye'nin Rakka kentinden Enbar'Ä±n Kaim ilçesine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bilgisini aldÄ±. BaÄŸdadi'nin içerisinde olduÄŸu 3 araçlÄ±k konvoy, 9 Åžubat tarihinde ilk önce Rakka kÄ±rsalÄ±ndan hareket edip Suriye-Irak sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Ebu Kemal yakÄ±nlarÄ±na ulaÅŸtÄ±. AraçlarÄ±n deÄŸiÅŸtirilmesinden sonra BaÄŸdadi'nin konvoyu, (sÄ±nÄ±r geçip) Enbar'Ä±n Kaim ilçesindeki Ubeydi bölgesine geldi. Irak savaÅŸ uçaklarÄ±, gelen istihbarat üzerine toplantÄ± yerini bombaladÄ±."
BaÄŸdadi hakkÄ±nda bilgi verilmedi
DEAÅž lideri BaÄŸdadi'nin akÄ±beti hakkÄ±nda bilgi verilmeyen açÄ±klamada, "Örgütün güvenlik sorumlusu Ebu Cenat el-Ravi, Ebu AiÅŸe IrakÄ±, Ebu Malik Telafer, basÄ±n sorumlusu Ebu Zeyd, FÄ±rat Valisi Ebu Muhammed el-HÄ±yali, kimya dosyasÄ±ndan sorumlu Ebu Hüseyin el -KureyÅŸi, Musul Vilayeti sorumlularÄ±ndan Telaferli Ebu Esid, HiÅŸam Ebu Henife Belçiki, Abdulkadir er-RÄ±kavi Ebu Muhammed, Nizar Mahmud DÄ±huÅŸ, Ebu Malik el-Cizravi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda öldürüldü." denildi.