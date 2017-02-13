Ana Sayfa | DÃœNYA 13/02/2017 20:52

BM aÃ§Ä±kladÄ± Cenevre'deki Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri ne zaman baÅŸlayacak

cenevre gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri

BirleÅŸmiÅŸ Milletler tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Cenevre'deki Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri 23 Åžubat PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ baÅŸlayacak

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM), Ä°sviçre'nin Cenevre kentinde 20 Åžubat'ta yapÄ±lmasÄ± planlanan Suriye konulu müzakerelerin 23 Åžubat'ta baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nÄ±n Sözcüsü Yara Sharif, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, 20 Åžubat'a kadar müzakerelere katÄ±lacak heyetlerin Cenevre'ye gelerek de Mistura ile istiÅŸare yapacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.Sharif, de Mistura'nÄ±n Suriye barÄ±ÅŸ görüÅŸmeleri için diplomatik faaliyetlerini aktif ÅŸekilde sürdürdüÄŸünü ve katÄ±lÄ±mcÄ±lara davetiyelerin bugün itibarÄ±yla gönderildiÄŸini aktardÄ±.

Özel temsilci De Mistura, ocak ayÄ± sonunda yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada Cenevre'de 8 Åžubat'ta yapÄ±lmasÄ± planlanan barÄ±ÅŸ görüÅŸmelerinin 20 Åžubat'a ertelendiÄŸini açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.Öte yandan, Sözcü Sharif, 15-16 Åžubat'ta Astana'da düzenlenmesi planlanan Suriye görüÅŸmelerine de Mistura'nÄ±n katÄ±lÄ±p katÄ±lmayacaÄŸÄ± konusunun netlik kazanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu konuda herhangi bir teyitte bulunamayacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

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