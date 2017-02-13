Pakistan'da bomba yÃ¼klÃ¼ motosikletle saldÄ±rÄ± Ã§ok sayÄ±da Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ± var

Pakistan'Ä±n Lahor kentinde akÅŸam saatlerinde yapÄ±lan protesto yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼nde bomba yÃ¼klÃ¼ motosiklet kalabalÄ±ÄŸÄ±n arasÄ±nda patladÄ±. Olay sonucunda en az 10 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

En az 10 kiÅŸinin öldüÄŸü, çok sayÄ±da insanÄ±n da yaralandÄ±ÄŸÄ± bildiriliyor. SaldÄ±rÄ±yÄ± Taliban baÄŸlantÄ±lÄ± Cemaat-ul Ahrar örgütü üstlendi.Pakistan'Ä±n kuzeydoÄŸusunda yer alan Lahor kentinde ÅŸiddetli bir patlama meydana geldi. Polis, protesto yürüyüÅŸü sÄ±rasÄ±nda bombanÄ±n patladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve patlayÄ±cÄ± yüklü motosikletin kalabalÄ±ÄŸÄ±n arasÄ±na daldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Yerel medya, eyalet meclisinin yakÄ±nlarÄ±nda gerçekleÅŸen patlamada çok sayÄ±da 10 kiÅŸinin öldüÄŸünü aktarÄ±yor. SayÄ±larÄ± 30'u bulan yaralÄ±lar ise hastanelere taÅŸÄ±ndÄ±.

SaldÄ±rÄ±yÄ± Taliban baÄŸlantÄ±lÄ± Cemaat-ul Ahrar örgütü üstlendi. Geo TV, ÅŸehir merkezindeki patlamanÄ±n akÅŸamÄ±n erken saatlerinde meydana geldiÄŸini aktarÄ±yor.Sosyal medyaya yansÄ±yan fotoÄŸraflarda, insansÄ±z hava aracÄ±yla patlama anÄ±nda çekilen bir görüntü yer alÄ±yor. Samaa TV'nin yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± görüntülerde geniÅŸ bir caddede bulunan kalabalÄ±ÄŸÄ±n ortasÄ±nda bombanÄ±n patladÄ±ÄŸÄ±, insanlarÄ±n can havliyle kaçÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± görülüyor. DiÄŸer fotoÄŸraflarda ise, yerde yatan insanlar yer alÄ±yor.

Lahor'da geçen yÄ±l Paskalya BayramÄ± kutlamalarÄ±nda bir parkta düzenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ±da 70'den fazla insan ölmüÅŸtü.