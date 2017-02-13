Ana Sayfa | DÃœNYA 13/02/2017 22:12

Musul'da bir eve bomba roket isabet etti 14 Ã¶lÃ¼ 34 yaralÄ± var

musul saldÄ±rÄ±

Musul'un doÄŸu yakasÄ±nda meydana gelen bombalÄ± saldÄ±rÄ± ve bir eve roket isabet etmesi nedeniyle 14 kiÅŸi can verdi

Irak'Ä±n Musul kentinde düzenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ± ile bir eve bomba roket isabet etmesi sonucu 14 kiÅŸinin öldüÄŸü, 34 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Orduya baÄŸlÄ± Terörle Mücadele biriminden YüzbaÅŸÄ± Ä°smail Davud, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, 2 intihar eylemcisinin, kentin DEAÅž'tan kurtarÄ±lan doÄŸu yakasÄ±nda yer alan Ez-Zehra Mahallesi'ndeki bir semt pazarÄ±nda üzerlerindeki bombayÄ± patlattÄ±ÄŸÄ±nÄ±, olayda 12 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, bazÄ±larÄ± aÄŸÄ±r 33 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.SaldÄ±rÄ±da çevrede bulunan pek çok dükkanda büyük hasar meydana geldiÄŸini ifade eden Davud, emniyet güçlerinin bölgeye çÄ±kan yollarÄ± trafiÄŸe kapattÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Eve roket isabet etti

Ninova Operasyon KomutanlÄ±ÄŸÄ±'ndan Albay Ahmed el-Cuburi ise aynÄ± mahallede bir eve düÅŸen roketin bir anne ile 1,5 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlunun yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesine neden olduÄŸunu, kÄ±zÄ±nÄ±n ise yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.Cuburi, roketin DEAÅž'Ä±n kontrolündeki batÄ± yakasÄ±ndan atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da dile getirdi.Irak güçleri, 24 Ocak'ta Musul'un doÄŸu yakasÄ±nÄ± DEAÅž'tan kurtarmÄ±ÅŸtÄ±.

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