Ana Sayfa | DÃœNYA 14/02/2017 08:06

BMGK Kuzey Kore'nÃ¼n fÃ¼ze denemesi nedeniyle acil toplandÄ±

BMGK

BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi (BMGK), Kuzey Kore'nin balistik fÃ¼ze denemesi gerÃ§ekleÅŸtirmesi Ã¼zerine acil toplandÄ±

ToplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gazetecilere açÄ±klama yapan BMGK BaÅŸkanÄ± ve Ukrayna'nÄ±n BM Daimi Temsilcisi Volodymyr Yelchenko, Konsey üyelerinin oy birliÄŸi ile kabul ettiÄŸi basÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± okudu.Konsey üyelerinin Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi yapmasÄ±nÄ± sert ÅŸekilde kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Yelchenko, bu eylemin daha önce alÄ±nan BMGK kararlarÄ±nÄ±n ihlali olduÄŸunu belirterek, Konseyin daha ileri tedbirler alabileceÄŸini söyledi.

 
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