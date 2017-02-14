BMGK Kuzey Kore'nÃ¼n fÃ¼ze denemesi nedeniyle acil toplandÄ±

BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi (BMGK), Kuzey Kore'nin balistik fÃ¼ze denemesi gerÃ§ekleÅŸtirmesi Ã¼zerine acil toplandÄ±

ToplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gazetecilere açÄ±klama yapan BMGK BaÅŸkanÄ± ve Ukrayna'nÄ±n BM Daimi Temsilcisi Volodymyr Yelchenko, Konsey üyelerinin oy birliÄŸi ile kabul ettiÄŸi basÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± okudu.Konsey üyelerinin Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi yapmasÄ±nÄ± sert ÅŸekilde kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Yelchenko, bu eylemin daha önce alÄ±nan BMGK kararlarÄ±nÄ±n ihlali olduÄŸunu belirterek, Konseyin daha ileri tedbirler alabileceÄŸini söyledi.