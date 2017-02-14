Angela Merkel Ä°srail ziyaretini iptal etti iÅŸte nedeni

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel'in 10 MayÄ±s'ta Ä°srail'e yapmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± ziyareti iptal ettiÄŸi bildirildi

Ä°srail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, Merkel'in ofisinden verilen bilgide ziyaretin iptaline Almanya'da eylül ayÄ±nda yapÄ±lacak genel seçimler gerekçe gösterildi.Ä°simlerinin açÄ±klanmamasÄ± kaydÄ±yla konuÅŸan Ä°srailli ve Alman yetkililer ise iptalin asÄ±l gerekçesinin, geçen hafta Ä°srail meclisi Knesset'ten geçen ve iÅŸgal altÄ±ndaki Filistin topraklarÄ±nda yer alan illegal Yahudi yerleÅŸim yerlerine "Ä°srail iç hukukuna göre meÅŸruiyet saÄŸlayan yasaya duyulan tepki" olduÄŸunu iddia etti.Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ile yakÄ±n temas halinde olduÄŸu belirtilen Ä°srailli bir yetkili, söz konusu kanunun Ä°srail meclisinden geçmesinin ardÄ±ndan Almanya hükümetinin bu yasaya muhalefetini belirtmek için giriÅŸimlerde bulunma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne sürdü. Bu giriÅŸimlerden birinin, Merkel'in Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu ile bir araya geleceÄŸi Ä°srail ziyaretini iptal etmesi olduÄŸunu savunan yetkili, daha önce Alman makamlarÄ± tarafÄ±ndan doÄŸrulanan ziyaretin Yahudi yerleÅŸim yerleriyle ilgili yasanÄ±n kabulünden birkaç gün sonra iptal edildiÄŸine dikkati çekti.Ä°srailli ve Alman yetkililerden konuya iliÅŸkin henüz resmi bir açÄ±klama yapÄ±lmadÄ±.