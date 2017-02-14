Donald Trump'Ä±n Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± o gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan istifa etti

Beyaz Saray Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Michael Flynn gÃ¶revinden istifa etti

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik DanÄ±ÅŸmanÄ± emekli Korgeneral Michael Flynn'in, Rusya'nÄ±n Washington Büyükelçisi Sergey Ivanovich Kislyak ile yaptÄ±ÄŸÄ± telefon görüÅŸmesine dair iddialar üzerine görevinden istifa ettiÄŸi bildirildi.

"BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ±'nÄ± ve diÄŸerlerini eksik bilgilendirdim"

Amerikan medyasÄ±na yansÄ±yan haberlerde, Fylnn istifa mektubunda ÅŸu ifadelere yer verdi:

"Rus Büyükelçi ile yaptÄ±ÄŸÄ±m telefon görüÅŸmesi hakkÄ±nda farkÄ±nda olmayarak seçilmiÅŸ BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ±'nÄ± ve diÄŸerlerini eksik bilgilendirdim. BaÅŸkan ve BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ±'ndan özür diledim ve özrümü kabul ettiler. Ä°stifamÄ± veriyorum; bu kadar onurlu bir konumda ülkeme ve Amerikan halkÄ±na hizmet etmekten onur duydum. BaÅŸkan Donald J. Trump ve BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mike Pence ve onlarÄ±n topladÄ±ÄŸÄ± diÄŸer muhteÅŸem ekiple bu yönetim ABD tarihinde en büyük yönetim olarak anÄ±lacaktÄ±r."

Trump, Flynn'in yerine emekli Korgeneral Kellogg'u atadÄ±

Kellogg'un Flynn'in istifasÄ±ndan kÄ±sa bir süre sonra Trump yönetimi tarafÄ±ndan geçici Ulusal Güvenlik DanÄ±ÅŸmanÄ± olarak atandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Kellogg, Trump'Ä±n Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± geçiÅŸ ekibinin baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve seçim kampanyasÄ± sürecinde de dÄ±ÅŸ politika danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yürütmüÅŸtü.

Flynn'in Rus Büyükelçi ile ABD yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± konuÅŸtuÄŸu iddia edilmiÅŸti

Trump'Ä±n baÅŸkanlÄ±k görevini Barack Obama'dan devralmasÄ±ndan önce Flynn'in Rus Büyükelçi Kislyak ile yaptÄ±ÄŸÄ± telefon görüÅŸmesinde ABD'nin Rusya'ya uyguladÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±rÄ±mlarÄ± konuÅŸtuÄŸu iddia edilmiÅŸti. Flynn bu iddialarÄ± reddetmiÅŸ ve Kislyak ile taziye görüÅŸmesi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne sürmüÅŸtü.

Flynn'in ABD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mike Pence'i de bu yönde bilgilendirdiÄŸi belirtilmiÅŸti. Bunun üzerine Pence, Flynn'i savunmak üzere geçen ay emekli generalin Rus Büyükelçi ile asla yaptÄ±rÄ±mlarÄ± konuÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemiÅŸti ancak geçen hafta sonu ABD'nin önde gelen medya kuruluÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan Flynn'in yaptÄ±rÄ±mlarÄ± konuÅŸmuÅŸ olabileceÄŸi iddiasÄ± ortaya atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Bu durum üzerine Flynn'in Pence'ten özür dilediÄŸi Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer tarafÄ±ndan doÄŸrulanmÄ±ÅŸ, Trump'Ä±n emekli generalin durumunu deÄŸerlendirdiÄŸi belirtilmiÅŸti.