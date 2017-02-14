ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump yanlÄ±ÅŸ insanlarÄ± kapÄ±mdan iÃ§eri almam dedi

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ve Kanada BaÅŸbakanÄ± Justin Trudeau, Beyaz Saray'da yaptÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi

Donald Trump, bir soru üzerine, 7 Müslüman ülkenin vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n ABD'ye alÄ±nmamasÄ±na iliÅŸkin çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± kararnameyi savunarak, "Kocaman, açÄ±k güzel bir kapÄ± olsun istiyorum, ama yanlÄ±ÅŸ insalarÄ± içeri alamam." ifadesini kullandÄ±.Trudeau'dan da Trump'Ä±n sözlerini deÄŸerlendirmesi istendi.

Trudea: BazÄ± durumlarda farklÄ± tepkilerimiz olabilir

ABD'ye bu konuyu konuÅŸmak üzere gelmediÄŸini belirten Justin Trudeau, "Kanada halkÄ±nÄ±n benden isteyeceÄŸi en son ÅŸey, baÅŸka bir ülkeye gidip onlara ülkeyi nasÄ±l yöneteceÄŸini anlatmam olur." deÄŸerlendirmesinde bulundu.ABD ve Kanada'nÄ±n farklÄ± bir çok konuda olduÄŸu gibi güvenlik konusunda da ortak bir çok çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n olduÄŸuna dikkati çeken Kanada BaÅŸbakanÄ± Trudeau, "Fakat bazÄ± durumlarda farklÄ± tepkilerimiz olabilir. Buna iki taraf da saygÄ± duyar." ifadesini kullandÄ±.

NAFTA'ya yönelik müzakereler

Bu arada, Trump, Kuzey Amerika Serbest Ticaret AnlaÅŸmasÄ±'nda (NAFTA) Kanada'ya yönelik deÄŸiÅŸikliklerin Meksika'ya kÄ±yasla daha az olacaÄŸÄ±nÄ±n sinyalini verdi. Ufak tefek deÄŸiÅŸiklikler yapacaklarÄ±nÄ± söyleyen Trump, "Bunlar kesinlikle her iki ülkenin yararÄ±na olacak. Kanada'yla ilgili mesele, güney sÄ±nÄ±rÄ±mÄ±zdakinden çok daha hafif." ifadelerini kullandÄ±.Kanada BaÅŸbakanÄ± Trudeau ise"Bu, birçok KanadalÄ± için gerçek bir endiÅŸe çünkü ekonomimizin ABD ile baÄŸlarÄ±mÄ±za ve iliÅŸkilerimize baÄŸlÄ± olduÄŸunu biliyorlar." dedi.Öte yandan, ABD BaÅŸkanÄ± Trump ve Kanada BaÅŸbakanÄ± Trudeau, kadÄ±n giriÅŸimcileri desteklemek için Kanada-ABD KadÄ±n GiriÅŸimcilerin YükseliÅŸi Konseyi'ni kurmaya karar verdi.