Sevgililer GÃ¼nÃ¼ kutlamalarÄ± yasaklandÄ± bakÄ±n sebebi neymiÅŸ

14 Åžubat Sevgililer GÃ¼nÃ¼ kutlamalarÄ± Pakistan YÃ¼ksek Mahkemesi tarafÄ±ndan kamuya aÃ§Ä±k alanlarda yasaklandÄ±

Pakistan'Ä±n baÅŸkenti Ä°slamabad'da bulunan Pakistan Yüksek Mahkemesi, 13 Åžubat'ta aldÄ±ÄŸÄ± kararla baÅŸkentte Sevgililer Günü'nün kamuya açÄ±k alanlarda ve devlet kurumlarÄ±nda kutlanmasÄ±nÄ± yasakladÄ±. "Dawn" gazetesinin haberine göre, mahkemenin kararÄ±nÄ± kamuoyuna açÄ±klayan yargÄ±ç Macid Bhatti, medya organlarÄ±nÄ±n sevgililer günü hakkÄ±nda reklam yapmasÄ±nÄ±n da yasaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Alman haber ajansÄ± dpa'nÄ±n edindiÄŸi bilgilere göre, Sevgililer Günü'nün Pakistan kültürüne ve Ä°slam dinine uygun olmadÄ±ÄŸÄ± görüÅŸünü savunan bir ÅŸahÄ±s, kutlamalarÄ±n yasaklanmasÄ± için mahkemeye ÅŸikayette bulunmuÅŸtu.Geçen yÄ±l Pakistan Devlet BaÅŸkanÄ± Memnun Hüseyin, PakistanlÄ±larÄ± Sevgililer Günü'nü dikkate almamaya çaÄŸÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.Pakistan'Ä±n en büyük Ä°slamcÄ± partisi olan Cemaati Ä°slam Partisi'nin üyeleri ise Sevgililer Günü'nün Ä°slam'a uygun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunarak, bunun yerine 'mütevazÄ±lÄ±k günü' kutlamasÄ± yapÄ±lmasÄ±nÄ± önerdi.Ä°slamcÄ± ve aÅŸÄ±rÄ± muhafazakâr gruplar, Sevgililer Günü'nün 'BatÄ±'dan ithal edilmiÅŸ' bir kutlama olduÄŸunu savunarak yasaklanmasÄ±nÄ± talep ediyor.