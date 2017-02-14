Ä°kili arasÄ±ndaki bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ sosyal medyayÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile Kanada BaÅŸbakanÄ± Justin Trudeau'nun el sÄ±kÄ±ÅŸmadan Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± hareket sosyal medyada Ã§ok konuÅŸuldu

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, yedi Müslüman ülkenin vatandaÅŸlarÄ±na ABD'ye giriÅŸ yasaÄŸÄ± getirmesine iliÅŸkin çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± kararnamesini savunarak, "Kocaman, açÄ±k güzel bir kapÄ± olsun istiyorum, ama yanlÄ±ÅŸ insanlarÄ± içeri alamam" dedi. Bu arada iki liderin görüÅŸmesinde kameralara yansÄ±yan bir görüntü de dikkat çekti. Kanada BaÅŸbakanÄ± Justin Trudeau'nun Trump'la el sÄ±kÄ±ÅŸmadan önceki yüz ifadesi kameralara böyle yansÄ±dÄ±. Sosyal medya da bu görüntüyü konuÅŸtu.

"YANLIÅž Ä°NSANLARI Ä°ÇERÄ° ALAMAM"

Trump ve Trudeau, Beyaz Saray'da yaptÄ±klarÄ± görüÅŸmenin ardÄ±ndan ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi.

Donald Trump, bir soru üzerine, yedi Müslüman ülkenin vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n ABD'ye alÄ±nmamasÄ±na iliÅŸkin çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± kararnameyi savunarak, "Kocaman, açÄ±k güzel bir kapÄ± olsun istiyorum, ama yanlÄ±ÅŸ insalarÄ± içeri alamam" ifadesini kullandÄ±.

DünyanÄ±n bir çok farklÄ± ülkesinde terör saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n düzenlendiÄŸine dikkati çeken Trump, "Bu ülkelerde yaÅŸanan problemlerin kendi ülkemizde de yaÅŸanmasÄ±nÄ± istemeyiz" diye konuÅŸtu. Trudeau'dan da Trump'Ä±n sözlerini deÄŸerlendirmesi istendi.