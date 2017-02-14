Ã‡in ilk uzay kargo gemisini o tarihte fÄ±rlatÄ±yor

Ã‡in'in ilk uzay kargo gemisi Tiencou-1'in (GÃ¶k Gemisi-1) nisan ayÄ±nda yÃ¶rÃ¼ngeye fÄ±rlatÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi

Åžinhua ajansÄ±, yapÄ±mÄ± ülkenin kuzeyindeki liman kenti Tiencin'de tamamlanan Tiencou-1'in, güneydeki Haynan eyaletinde bulunan VÄ±nçang FÄ±rlatma Merkezi'ne getirildiÄŸini duyurdu.Çin Ä°nsanlÄ± Uzay AjansÄ± (CMSA), kargo gemisinin burada montaj ve test prosedüründen geçerek nisan ayÄ±nda yörüngeye fÄ±rlatÄ±lmak üzere hazÄ±r duruma getirileceÄŸini açÄ±kladÄ±.Gemi, 13 ton kalkÄ±ÅŸ aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±na sahip ve 6 ton yük taÅŸÄ±yabiliyor.Tiencou-1 misyonunun, Pekin yönetiminin 2020'ye kadar yörüngede uzay istasyonu kurma hedefine büyük katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ± belirtiliyor.