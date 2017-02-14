Ana Sayfa | DÃœNYA 14/02/2017 13:20

Bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ Rusya'yÄ± Ã§ok kÄ±zdÄ±rdÄ± Reuters ilk fotoÄŸraflarÄ± servis etti


ABD'nin Romanya'da askerlerini bulundurmasÄ± Rusya'yÄ± Ã§Ä±lgÄ±na Ã§evirdi. NATO ile iplerin gerildiÄŸi bu sÃ¼reÃ§te, Ã§Ä±kan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler Ã¼zerine Rusya henÃ¼z suskunluÄŸunu koruyor.

ABD, SoÄŸuk SavaÅŸ'tan bu yana ilk kez Rusya sÄ±nÄ±rÄ±na sÄ±ÄŸÄ±nak yaptÄ±. Polonya'dan sonra Romanya'ya da askerlerini konuÅŸlandÄ±rÄ±yor. Askerler ve tanklar, Karadeniz kÄ±yÄ±sÄ±ndaki Mihail Kogalniceanu Hava Üssü'nde. Reuters haber ajansÄ±, vagonlara yüklenmiÅŸ onlarca M1 Abrams ABD tankÄ± ve askerlerin ilk fotoÄŸraflarÄ±nÄ± servis etti.80'den fazla tank ve zÄ±rhlÄ± araç ile yaklaÅŸÄ±k 4 bin ABD askeri, Ocak ayÄ±nÄ±n ortasÄ±ndan bu yana Avrupa'da. Avrupa'ya yÄ±ÄŸÄ±lan ABD silahÄ± 2 bin 800. Bu rakam içinde 87 Abrams M1A1 tank, yüzlerce zÄ±rhlÄ± araç, 20 Paladin kundak motorlu obüs, 136 Bradley savaÅŸ aracÄ± da var.

Kaynak: Milliyet

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