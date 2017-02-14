Kuzey Kore liderinin aÄŸabeyi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Ã¼vey aÄŸabeyinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ne dair haber doÄŸrulandÄ±

Malezya, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un üvey aÄŸabeyinin bu ülkede suikast sonucu öldürüldüÄŸünü doÄŸruladÄ±.AdÄ±nÄ±n açÄ±klanmasÄ±nÄ± istemeyen üst düzey MalezyalÄ± yetkili, Kim'in üvey aÄŸabeyi Kim Jong Nam'Ä±n Kuala Lumpur havalimanÄ±nda saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini bildirdi.

Yetkili, Kim'e alÄ±ÅŸveriÅŸ alanÄ±nda sprey ile saldÄ±rÄ± düzenlendiÄŸini ve danÄ±ÅŸma merkezinden yardÄ±m istediÄŸini aktardÄ±. Kim'e ilk müdahalenin havalimanÄ±ndaki klinikte yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten yetkili, Kim'in hastaneye kaldÄ±rÄ±lÄ±rken yolda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini kaydetti.

Yetkili, Kim'in saÄŸlÄ±k görevlilerine, kendisine kimyasal bir sprey ile saldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylediÄŸini dile getirdi.

Bölge polis amiri Abdul Aziz Ali ise Kim'in havalimanÄ±nda Çin Halk Cumhuriyeti'ne baÄŸlÄ± Makao uçaÄŸÄ±nÄ± beklediÄŸini ifade etti.

Kuzey Kore'nin eski lideri Kim Jong-il ile Güney Koreli oyuncu Sung Hae-rim'in evlilik dÄ±ÅŸÄ± iliÅŸkilerinden dünyaya gelen Kim Jong Nam, herhangi bir resmi unvanÄ± olmaksÄ±zÄ±n yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸÄ±yordu.

Merkezi Güney Kore'de bulunan Chosun TV kanalÄ±, bugün kimliÄŸi belirlenemeyen iki kadÄ±n ajanÄ±n Malezya'daki bir havaalanÄ±nda Kim Jong Nam'a zehirli iÄŸneyle saldÄ±rÄ± düzenlediÄŸini ileri sürmüÅŸtü.