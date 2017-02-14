Ana Sayfa | DÃœNYA 14/02/2017 20:05

Ä°ngiltere hÃ¼kÃ¼meti Trump iÃ§in baÅŸlatÄ±lan kampanyayÄ± reddetti

ingiltere

Ä°ngiltere hÃ¼kÃ¼meti, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n Ã¼lkeye ziyaretinin iptal edilmesi iÃ§in baÅŸlatÄ±lan kampanyayÄ± reddetti

1,8 milyondan fazla kiÅŸi kampanyaya imza vermiÅŸ, ziyaretin "Kraliçeyi utandÄ±racaÄŸÄ±nÄ±" savunmuÅŸtu.Ziyaretin gerçekleÅŸmesi için baÅŸlatÄ±lan karÅŸÄ± kampanya ise 309 bin destekçi bulmuÅŸtu.

Ä°ki kampanya da 20 Åžubat'ta Avam KamarasÄ±'nda ele alÄ±nacak.

Theresa May hükümeti, "ziyaret iptali kampanyasÄ±na" iliÅŸkin verdiÄŸi yanÄ±tta, "ABD baÅŸkanÄ±na bir resmi ziyaretin tüm gerekleri saÄŸlanmalÄ±dÄ±r" ifadesine ek olarak "Bu davet, ABD ve BirleÅŸik KrallÄ±k iliÅŸkilerinin önemini göstermektedir" denildi.

AçÄ±klamada davetin tarihinin kesinleÅŸmediÄŸi bilgisi de yer aldÄ±.

'En yakÄ±n müttefikimiz'

Savunma BakanÄ± Michael Fallon da BBC'ye yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Hükümet, en yakÄ±n müttefikimiz ve ekonomik partnerimiz Amerika BirleÅŸik Devletleri ile iyi iliÅŸkiler konusunda sorumludur" dedi.

Fallon, "Bir demokrasi için baÅŸka bir ülkenin demokratik seçim sonuçlarÄ±nÄ± kabul etmek de önemlidir" dedi.

Ada'da tartÄ±ÅŸma yaratan resmi davet, Theresa May'in ABD ziyareti sÄ±rasÄ±nda Trump'a iletilmiÅŸti.

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