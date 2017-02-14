Ana Sayfa | DÃœNYA 14/02/2017 20:17

DAEÅž Sevgililer GÃ¼nÃ¼'nÃ¼ kutlayanlarÄ±n kafasÄ±nÄ± kesmekle tehdit etti


TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DAEÅž, Musul'da 'ahlaksÄ±zlÄ±k bayramÄ±' olarak nitelendirdiÄŸi 14 Åžubat'Ä± kutlayan kiÅŸilerin kafalarÄ±nÄ± keseceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Irak'Ä±n Ninova bölgesinden yerel bir kaynak, babil24.com sitesine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "DAEÅž'li vaiz Musul'un batÄ±sÄ±ndaki bir camide öfkeli bir hutbe okudu. Nedeni, gençler arasÄ±nda Sevgililer Günü konuÅŸmalarÄ± oldu" dedi. DAEÅž'li imamÄ±n öfkeli hutbesi sÄ±rasÄ±nda kÄ±rÄ±mÄ±zÄ± bir oyuncak ayÄ±yÄ± cemaatin gözleri önünde kesip, kafasÄ±nÄ± gövdesinden ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen görgü tanÄ±ÄŸÄ±, "Bununla 'ahlaksÄ±zlÄ±k bayramÄ±'nÄ± kutlayacak herkesi tehdit etti" diye ekledi.

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