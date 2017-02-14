Ä°sveÃ§'te mÃ¼lteci Ã§ocuklar toplu intihara hazÄ±rlanÄ±yor

Ä°sveÃ§'te mÃ¼lteci Ã§ocuklarÄ±n sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edileceÄŸi hakkÄ±nda Ã§Ä±kan sÃ¶ylentiler Ã¼zerine toplu intiharlarÄ±n olacaÄŸÄ± ve bu konuda Ã¶nemlerin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Ä°sveç Göçmen Dairesi'nin cuma günü 'ebeveynleri olmayan mülteci çocuklarÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edeceÄŸi' söylentileri üzerine, Ä°sveç'e yalnÄ±z gelen 18 yaÅŸ altÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± çocuklar, kapalÄ± Facebook gruplarÄ±nda sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmeye karÅŸÄ± 'toplu intihar' çaÄŸrÄ±larÄ± yaptÄ±. Ä°sveç Çocuk OmbudsmanÄ±, toplu intihar çaÄŸrÄ±larÄ±nÄ±n kendilerine ulaÅŸmasÄ± üzerine Ä°sveçli resmi kurumlarÄ± yarÄ±n acil kriz toplantÄ±sÄ±na çaÄŸÄ±rdÄ±.Çocuk Ombudsman'Ä±nÄ±n kriz toplantÄ±sÄ±na çaÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ± kurumlar arasÄ±nda Ä°sveç Göçmen Dairesi, SaÄŸlÄ±k ve Koruma AjansÄ± ile Ulusal SaÄŸlÄ±k ve Sosyal YardÄ±m Kurumu bulunuyor. Çocuk OmbudsmanÄ± basÄ±n sözcüsü Hans Reuterskiöld yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada "'ArtÄ±k DayanamÄ±yoruz' isimli yardÄ±m aÄŸÄ±ndan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± genç insanlarÄ±n kapalÄ± sosyal medya platformlarÄ±nda, toplu intihar etmeyi planladÄ±klarÄ±nÄ± biz ulaÅŸtÄ±rmasÄ± üzerine bu toplantÄ±yÄ± düzenliyoruz. Biz de son bir yÄ±l içinde kendilerine zarar verme eÄŸiliminde olan, intihar etmeyi düÅŸünen 600'ün üzerinde sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± çocukla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z için, bu olayÄ± çok ciddi olarak deÄŸerlendiriyoruz" dedi.