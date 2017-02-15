TÃ¼rkiye ile ilgili yayÄ±nlanan raporda OHAL Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Avrupa Konseyi Ä°nsan HaklarÄ± Komiseri Nils Muijnieks, TÃ¼rkiye'de basÄ±n ve ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile ilgili yayÄ±nlanan raporda olaÄŸanÃ¼stÃ¼ halin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini duyurdu

Rapor, 20'den fazla gazetecinin Özgür Gündem'e destek amacÄ±yla nöbetçi yayÄ±n yönetmenliÄŸi yaptÄ±klarÄ± için yargÄ±lanmalarÄ±nda bir gün sonraya, altÄ± yÄ±ldÄ±r süren Odatv davasÄ±nÄ±n görüleceÄŸi güne denk geldi.

Odatv davasÄ±ndan beÅŸ yÄ±l önce tahliye edilen ancak 30 AralÄ±k'ta yeni bir suçlamayla yeniden tutuklanan Ahmet ÅžÄ±k tutuklandÄ±ktan sonra ilk kez hakim çÄ±kÄ±yor.

Raporda geniÅŸçe yer ayrÄ±lan kÄ±sÄ±mlardan biri de aralarÄ±nda Ahmet ÅžÄ±k'Ä±n da bulunduÄŸu, sayÄ±larÄ± 151'e ulaÅŸan tutuklu gazeteciler.

Rapora göre, "alarm veren seviyelere ulaÅŸan basÄ±n ve ifade özgürlüÄŸü sorunlarÄ±, 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan ilan edilen olaÄŸanüstü hal koÅŸullarÄ± altÄ±nda daha da yoÄŸunlaÅŸtÄ±."

25 sayfalÄ±k raporda 100'den fazla madde altÄ±nda Türkiye'deki basÄ±n ve ifade özgürlüÄŸüne iliÅŸkin tespit ettikleri sorunlara dikkat çeken Avrupa Konseyi Ä°nsan HaklarÄ± Komiseri Muijnieks, "AtÄ±lmasÄ± gereken ilk adÄ±m mevcut OHAL'i kaldÄ±rmak ve kabul edilemez sayÄ±sÄ±z ifade özgürlüÄŸü ihlalini tersine çevirmek" dedi.

'100 binden fazla siteye eriÅŸim engellendi'

Muijnieks'in 15 Temmuz darbe giriÅŸimi ve sonrasÄ±nda Türkiye'ye yaptÄ±ÄŸÄ± ziyaretlerde edindiÄŸi bilgiler ve yaptÄ±ÄŸÄ± görüÅŸmeler Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda hazÄ±rlanan rapor, medyada çok sesliliÄŸin ve baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n azalmasÄ±na, ifade özgürlüÄŸü aleyhine verilen yargÄ± kararlarÄ±na, gazetecilerin güvenliÄŸine ve internet medyasÄ± ile sosyal medyadaki kÄ±sÄ±tlamalara dikkat çekiyor.

AralarÄ±nda radyo, televizyon ve gazetenin de bulunduÄŸu yaklaÅŸÄ±k 158 yayÄ±n organÄ±nÄ±n darbe giriÅŸimi sonrasÄ± kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve 151 gazetecinin hapiste olduÄŸu belirtilen raporda, "Ne Türkiye'nin karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± terör saldÄ±rÄ±larÄ± ne de darbe teÅŸebbüsü bu önlemleri haklÄ± çÄ±karabilir" deniyor.

Ä°fade ve basÄ±n özgürlüÄŸüne yönelik tehditler kapsamÄ±nda, sosyal medyaya eriÅŸimde sÄ±nÄ±rlamalar ve eriÅŸime yasaklanan internet siteleri de yer alÄ±yor.

2016 AB ilerleme raporuna göre Türkiye'de 111 bin 786 internet sitesine giriÅŸ yasaklandÄ±. Bu yasaklarÄ±n sadece yüzde 2,6'sÄ± bir mahkeme kararÄ±na dayandÄ±rÄ±larak uygulandÄ±.

'Demokratik alan alarm verici düzeyde küçüldü'

YaklaÅŸÄ±k 4 bin 500 akademisyenin farklÄ± sebeplerle görevlerinden atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±lan raporda, dokunulmazlÄ±klarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± ve HDP'nin 11 milletvekilinin de tutuklanarak cezaevine gönderilmesi eleÅŸtiriliyor.

Ä°nsan HaklarÄ± komiseri, "Toplumun, aralarÄ±nda gazeteciler, milletvekilleri, akademisyenler ve sÄ±radan insanlarÄ±n olduÄŸu geniÅŸ bir tabakasÄ±nÄ±n gittikçe artan yargÄ±sal tacize uÄŸramasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Türkiye'deki demokratik tartÄ±ÅŸma ortamÄ± için alan alarm verici düzeyde küçüldü" diyor.

"Terörist propaganda ve terörist bir grubu destekleme konseptlerinin çok geniÅŸ ÅŸekilde uygulanmasÄ±nÄ±n" ve bununla birlikte "fazlasÄ±yla çok kullanÄ±lan karalamalarÄ±n Türkiye'yi çok tehlikeli bir yola soktuÄŸu" belirtilen raporda, liderlere demokratik bir toplumda olmasÄ± beklenen sorumluluk ve hoÅŸgörüyü göstererek yön deÄŸiÅŸtirme çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuluyor.

Raporda "SavcÄ±lar, suçlanan kiÅŸilerin belli ifadeleri genel anlamÄ±yla bir terörist grubun amaçlarÄ±yla örtüÅŸtüÄŸü düÅŸüncesine dayalÄ± olarak çok sayÄ±da terörizm ve terör örgütüne üyelik suçlamasÄ±yla çok sayÄ±da dosya açmaya devam etti." de denildi.

Ä°lk adÄ±m olarak ise olaÄŸanüstü halin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi belirtilen açÄ±klamada, yargÄ±da, özellikle ifade özgürlüÄŸünü tehdit eden unsurlarÄ±n gözden geçirilmesi çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±lÄ±yor.

ErdoÄŸan: Gazeteci deÄŸil terörist

Ä°nsan HaklarÄ± Komiseri bu raporu hazÄ±rlarken, aralarÄ±nda dönemin Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Efkan Ala, Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, Anayasa Mahkemesi BaÅŸkanÄ± Zühtü Arslan'Ä±n da bulunduÄŸu bir dizi yetkili ile görüÅŸmeler yaptÄ±.

Ancak baÅŸta CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan baÅŸta olmak üzere, hükümet yetkilileri tutuklananlarÄ±n gazeteci deÄŸil, "terör örgütleriyle baÄŸÄ± olan veya terör propagandasÄ± yapan" kiÅŸiler olduÄŸunu savunuyor.

Avrupa Parlamentosu'nun KasÄ±m ayÄ±nda Türkiye ile görüÅŸmeleri dondurma kararÄ± ardÄ±ndan konuÅŸan ErdoÄŸan, Avrupa'nÄ±n Türkiye'ye yönelik eleÅŸtirilerine sert bir üslup ile yanÄ±t vermiÅŸti.

ErdoÄŸan, "NeymiÅŸ efendim Türkiye'de olaÄŸanüstü hal varmÄ±ÅŸ, teröristlerin üzerine çok sert gidiliyormuÅŸ, teröristleri destekleyenler görevden alÄ±nÄ±yormuÅŸ, idam cezasÄ± tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yormuÅŸ, medyaya kÄ±sÄ±tlama varmÄ±ÅŸ, vize serbestisinde 72 ÅŸarttan 7'si yerine getirilmemiÅŸ, gümrükle ilgili ekonomi ile ilgili tehdit ediyorlar. Türkiye gibi topraklarÄ±nda neredeyse her gün terör eylemi yapÄ±lan bir ülkeye terörle mücadele etme demek aslÄ±nda dükkanÄ± kapatÄ±p git demektir" demiÅŸti