DAEÅž'in El Bab'ta kullandÄ±ÄŸÄ± silahlarÄ± bakÄ±n kim vermiÅŸ

Suriye'de devam eden operasyonlarda DAEÅž'in El Bab'ta elinde bulundurduÄŸu tow silahlarÄ±, kaÃ§akÃ§Ä± Cemal Maruf ve Amerika tarafÄ±ndan verildiÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor.

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n en önemli safhasÄ± olan El-Bab operasyonu devam ediyor. Suriye kuzeyinin en stratejik noktalarÄ±ndan biri olan El-Bab merkezinde çatÄ±ÅŸmalarÄ±n yoÄŸunlukla devam ettiÄŸi bildiriliyor. Türk SilahlÄ± Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu ortaklÄ±ÄŸÄ±nda gerçekleÅŸtirilen harekatta DEAÅž'Ä±n yoÄŸun mukavemet gerçekleÅŸtirdiÄŸi ifade ediliyor. Terör örgütü DEAÅž zaman zaman harekat bileÅŸenlerine karÅŸÄ± Amerikan menÅŸeli etkili bir tanksavar olan towlarla da saldÄ±rÄ±yor. Önceki gün 6 ÖSO savaÅŸçÄ±sÄ± towlu saldÄ±rÄ± nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybetti. SaldÄ±rÄ± Tadis ile El-Bab arasÄ±nda gerçekleÅŸtirildi. 15 kiÅŸinin de saldÄ±rÄ±da yaralandÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

CEMAL MARUF' A TOWLAR VERÄ°LDÄ°

GeçtiÄŸimiz hafta da özel kuvvetler mensuplarÄ± ile ÖSO askerlerinin bulunduÄŸu bir alana terör örgütü tarafÄ±ndan towlu saldÄ±rÄ± gerçekleÅŸtirildi. SaldÄ±rÄ±da zÄ±rhlÄ± bir araç kullanÄ±lamaz hale geldi. DEAÅž'Ä±n bu towlarÄ± nasÄ±l edindiÄŸine yönelik araÅŸtÄ±rma baÅŸlatÄ±ldÄ±. Ölümcül silahlarÄ±n izine, ABD destekli sÄ±nÄ±r kaçakçÄ±sÄ± Cemal Maruf ve grubunda rastlandÄ±. Maruf, Ä°dlib'te sÄ±nÄ±r kaçakçÄ±lÄ±ÄŸÄ± yaparken kendisine baÄŸlÄ± kiÅŸilerle askeri bir oluÅŸum kurarak Özgür Suriye Ordusu'na baÄŸlÄ± olduÄŸunu iddia etmiÅŸti. Bu dönemde ABD'den yoÄŸun destek alan Maruf'a towlar da verildi.