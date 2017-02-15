Ã‡Ã¶p Ã§atanlÄ±k kÃ¶ÅŸesinin bulunduÄŸu Ã‡in'de milyonlarca erkek eÅŸ aranÄ±yor

Ã‡in'de evlilik oranÄ±nÄ±n gittikÃ§e dÃ¼ÅŸmesi Ã¼zerine hÃ¼kÃ¼met duruma el attÄ± ve yeni politikalar Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±.

Çin'de yakÄ±n zamana kadar uygulanan tek çocuk politikasÄ± nedeniyle erkeklerin sayÄ±sÄ± kadÄ±nlardan çok daha fazla. Bu politika 2015'te kaldÄ±rÄ±ldÄ±, ancak etkisinin görülmesi yÄ±llar alacak.Erkeklerin kadÄ±nlardan fazla olmasÄ± onlarÄ±n eÅŸ bulma olanaÄŸÄ±nÄ± sÄ±nÄ±rlÄ±yor. 2020'de evlenme yaÅŸÄ±na gelmiÅŸ erkek ve kadÄ±nlar arasÄ±ndaki farkÄ±n 30 milyonu bulacaÄŸÄ± tahmin ediliyor. 2030'da ise Çin'deki erkeklerin dörtte birinin 30'lu yaÅŸlarÄ±nda hâlâ evlenmemiÅŸ olmasÄ± bekleniyor.Bu nedenle erkekler arasÄ±nda eÅŸ bulma yarÄ±ÅŸÄ± giderek kÄ±zÄ±ÅŸÄ±yor. Bu durum, kadÄ±nlarÄ±n kalbini kazanmak için erkekleri birçok ilginç yöntem geliÅŸtirmeye itiyor.

ÅžANGHAY'DA ''ÇÖP ÇATANLIK KÖÅžESÄ° VAR''

Bir de evlenme pazarlarÄ±ndan söz ediliyor. En büyüklerinden biri Åžanghay'da olan bu pazarda bir "çöpçatanlÄ±k köÅŸesi" var. Ebeveynler kendi bekâr çocuklarÄ±nÄ±n eÄŸitim ve gelir durumu ve kiÅŸilik özellikleriyle ilgili bilgileri vererek onlarÄ±n reklamÄ±nÄ± yapÄ±yor. BazÄ± ailelerin yÄ±llar boyunca bu pazarÄ± yol etmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ± söyleniyor. Fakat insanlarÄ±n tanÄ±ÅŸma, buluÅŸma ve eÅŸ arama yöntemleri deÄŸiÅŸirken, mali güvence gibi pratik sorunlardan çok aÅŸka önem verme eÄŸilimi de geliÅŸiyor. ÖrneÄŸin Jun Li evlenmek için acelesi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, "kalbine ve ruhuna" uygun erkeÄŸi beklemeyi tercih ettiÄŸini söylüyor. DünyanÄ±n diÄŸer ülkelerinde olduÄŸu gibi Çin'de de genel olarak romantizm kuralÄ± hâlâ geçerli yani.