Ana Sayfa | DÃœNYA 15/02/2017 12:47

Bikiniler kÃ¼Ã§Ã¼k diye gÃ¼zellik yarÄ±ÅŸmalarÄ± o Ã¼lkede yasaklandÄ±


Miss Gine 2017 yarÄ±ÅŸmasÄ±nda yaÅŸanan skandal olayÄ±n ardÄ±ndan Gine'de yeni kurallar gelene kadar yarÄ±ÅŸma yasaklandÄ±.

BaÅŸbakan Mamady Youla'nÄ±n da izlediÄŸi yarÄ±ÅŸmada bazÄ± Gineliler katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n bikinilerini "çok ufak" buldu. Bunun üzerine sosyal medyada tartÄ±ÅŸma baÅŸladÄ±. Kimi Gineliler bikinili defilenin "ahlaka aykÄ±rÄ±" olduÄŸunu savundu. Kültür BakanlÄ±ÄŸÄ± yarÄ±ÅŸma için yeni bir "ahlak kurallarÄ±" oluÅŸturulana kadar yasaÄŸÄ±n devam edeceÄŸini açÄ±kladÄ±. Bakan Siaka Barry, kurallarÄ±n oluÅŸturulmasÄ± için bir komite oluÅŸturulduÄŸunu duyurdu. Bakan ayrÄ±ca hükümetin organizatörlerin sözleÅŸmesini sonlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± da açÄ±kladÄ±. Bir Gineli Twitter üzerinden yarÄ±ÅŸmanÄ±n Gine kültürü için "utanç kaynaÄŸÄ±" olduÄŸunu söyledi.

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