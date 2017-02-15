Kremlin'den Beyaz Saray'a jet yanÄ±t Biz topraklarÄ±mÄ±zÄ± geri vermeyiz

Rusya'da gerilim devam ediyor. Mariya Zaharova, 'ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Rusya'nÄ±n KÄ±rÄ±m'Ä± Ukrayna'ya geri vermesini bekliyor' aÃ§Ä±klamasÄ±na yanÄ±t verdi.

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Mariya Zaharova, Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer'Ä±n, 'ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Rusya'nÄ±n KÄ±rÄ±m'Ä± Ukrayna'ya geri vermesini bekliyor' yönündeki açÄ±klamasÄ± soruldu. Zaharova soru karÅŸÄ±sÄ±nda, "Biz topraklarÄ±mÄ±zÄ± geri vermeyiz. KÄ±rÄ±m, Rusya'nÄ±n topraÄŸÄ±" dedi. Öte yandan Zaharova, Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov'un Türk mevkidaÅŸÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu ile Münih Güvenlik KonferansÄ± sÄ±rasÄ±nda görüÅŸeceÄŸini açÄ±kladÄ±. Zaharova, Lavrov ve ÇavuÅŸoÄŸlu'nun 18 Åžubat'ta bir araya geleceÄŸini aktardÄ±.Zaharova, Lavrov'un 16-17 Åžubat'ta gerçekleÅŸecek G20 DÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ± Zirvesi için gideceÄŸi Almanya'nÄ±n Bonn kentindeyse ABD'li mevkidaÅŸÄ± Rex Tillerson'la görüÅŸmesinin planlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu görüÅŸme üzerindeki hazÄ±rlÄ±klarÄ±n devam ettiÄŸini belirtti.