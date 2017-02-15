Ana Sayfa | DÃœNYA 15/02/2017 12:52

Ã‡in'de korkutan rakam kuÅŸ gribi nedeniyle Ã¶lÃ¼mler arttÄ±


KÄ±ÅŸ ve bahar mevsiminde salgÄ±n haline dÃ¶nÃ¼ÅŸen kuÅŸ gribi, 79 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesine sebep oldu.

Çin'de geçen ay 192 kiÅŸide tespit edilen kuÅŸ gribine yol açan H7N9 virüsü nedeniyle 79 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Global Times gazetesinin haberine göre, ülke genelinde ocak ayÄ±nda, 192 kiÅŸide görülen H7N9 virüsünün yol açtÄ±ÄŸÄ± ölümler artÄ±ÅŸ gösterdi. KanatlÄ± hayvanlar ve bu hayvanlarÄ±n ürünlerinden bulaÅŸan hastalÄ±k, çoÄŸunlukla Çin'in güneyindeki SÄ±çuan, orta kesimindeki Hunan ve doÄŸusundaki CÄ±ciang eyaletlerinde görüldü.Ülkede ocak ayÄ± içinde 192 kiÅŸide söz konusu virüse rastlanÄ±rken, bu hastalardan 79'u yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. KuÅŸ gribinin görüldüÄŸü bölgelerde yoÄŸun önlemler alÄ±nmasÄ±na raÄŸmen, hastalÄ±k bahar ve kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda diÄŸer aylara oranla daha hÄ±zlÄ± salgÄ±na dönüÅŸüyor. Çin'de H7N9 virüsü ilk kez Mart 2013'te görülmüÅŸtü.

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