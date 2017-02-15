Ä°ngiltere'deki TÃ¼rk VatandaÅŸlarÄ±ndan referanduma bÃ¼yÃ¼k tepki

Ä°ngiltere'deki vatandaÅŸlar seÃ§men kaydÄ± adres beyanÄ± gibi iÅŸlemler iÃ§in Almanya'daki gibi 26 ÅŸubata kadar sÃ¼renin uzatÄ±lmasÄ±nÄ± istiyor.

AVRUPA AJANSI (AVA) LONDRA-Dün akÅŸam Londra BaÅŸkonsolosluÄŸu tarafÄ±ndan gönderilen bilgilere göre bugün adres kaydÄ± olmayan seçmenlerin saat 13:00'e kadar adres kaydÄ± yaptÄ±rmasÄ± gerektiÄŸini yoksa oy veremeyeceÄŸini duyuruldu. BÄ°rleÅŸik KrallÄ±k ülkelerinden Ä°ngiltere'deki TC vatandaÅŸlarÄ±na bugün için yarÄ±m gün içinde iÅŸlemlerini yaptÄ±rmalarÄ± istendi. VatandaÅŸlar bugün Londra'da Konsolosluk önüne birkimiÅŸ durumda ve kapÄ±da protesto ve itiÅŸip kakÄ±ÅŸmalar yaÅŸanÄ±yor. Almanya'da durum farklÄ±. Almanya'da aynÄ± iÅŸlemi 26 Åžubat'a kadar yapabiliyorsunuz.

Ä°ngiltere'deki vatandaÅŸlar ve Avrupa gazeteye ulaÅŸan sivil toplum örgütleri Almanya gibi 26 ÅŸubata kadar sürenin uzatÄ±lmasÄ±nÄ± istiyor.