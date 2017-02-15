Ana Sayfa | DÃœNYA 15/02/2017 20:14

ABD baÅŸkanÄ± Trump Netanyahu'ya tarafÄ±nÄ± bÃ¶yle belli etti


Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu'yu Beyaz Saray'da kabul eden ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Ä°ran-Ä°srail arasÄ±ndaki durum konusunda tarafÄ±nÄ± gÃ¶stererek, yeni yerleÅŸim yerlerinin durdurulmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, göreve gelmesinin ardÄ±ndan Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu ile ilk kez bir araya geldi. Trump, daha önce telefon görüÅŸmeleri yapan Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu ile ilk kez yüz yüze görüÅŸtü. Netanyahu'yu Beyaz Saray'Ä±n kapÄ±sÄ±nda karÅŸÄ±layan Trump, baÅŸbaÅŸa görüÅŸmenin ardÄ±ndan ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±. ToplantÄ±da Trump, Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu'nun "yeni yerleÅŸim yerleri inÅŸasÄ±nÄ± biraz durdurmasÄ±" gerektiÄŸini söyledi. Trump, Ä°srail ile Filistin'in iki devletli yapÄ± ile birleÅŸmesi konusunda ise "Bu konu iki tarafÄ±n arasÄ±nda" diyerek daha önce bu fikre verdiÄŸi desteÄŸi açÄ±kça çektiÄŸini ilan etti. Ä°ki devletli çözüm'ün iki taraf için de daha kolay olacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸündüklerini söyleyen Trump, eÄŸer daha iyi bir alternatif bulunursa, kendisinin de bunu destekleyeceÄŸini açÄ±kladÄ±. Trump ayrÄ±ca, Ä°srail'in 'anlaÅŸma istediÄŸini göstermek amacÄ±yla' esneklik göstermesi gerektiÄŸini söyledi.

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