Ana Sayfa | DÃœNYA 15/02/2017 21:20

Gerginlik artÄ±yor Moskova ABD'ye karÅŸÄ± cevabÄ±nÄ± bÃ¶yle verdi


ABD askerlerinin Rusya sÄ±nÄ±rÄ±na gelmesiyle baÅŸlayan gerilimde, son noktayÄ± Moskova koydu. Karada ve denizde ilerleyebilen tanklarÄ±yla gÃ¶steri yapan Rusya, tatbikat gerÃ§ekleÅŸtirdi.

SoÄŸuk SavaÅŸ'tan bu yana ilk kez ABD askerlerinin Rusya sÄ±nÄ±rÄ±na gelmesiyle baÅŸlayan gerilimde, Moskova karada ve denizde ilerleyebilen tanklarÄ±yla gösteri yaptÄ±. Ukrayna sÄ±nÄ±rÄ±na yakÄ±n olduÄŸu tahmin edilen sahilde gerçekleÅŸen tatbikatta, savaÅŸ gemisinden suya bÄ±rakÄ±lan tanklar denizde ilerliyor ve karaya çÄ±kÄ±yor. Görüntüleri Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸtÄ±. Hava dÄ±ÅŸÄ±nda her yerde ilerleyebilen Rusya'nÄ±n yeni nesil tanklarÄ±, 45 kilometre hÄ±z yapabiliyor. Moskova, hem NATO üyeleri hem de Ukrayna ile son haftalarda gerilim yaÅŸÄ±yor. Rusya lideri Vladimir Putin, geçen hafta hava kuvvetlerine savaÅŸa hazÄ±r olmalarÄ± emrini vermiÅŸti.

 

 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


ABD baÅŸkanÄ± Trump Netanyahu'ya tarafÄ±nÄ± bÃ¶yle belli etti

Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu'yu Beyaz Saray'da kabul eden ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Ä°ran-Ä°srail arasÄ±ndaki durum konusunda tarafÄ±nÄ± gÃ¶stererek, yeni yerleÅŸim yerlerinin durdurulmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.


Ä°ngiltere'deki TÃ¼rk VatandaÅŸlarÄ±ndan referanduma bÃ¼yÃ¼k tepki

Ä°ngiltere'deki vatandaÅŸlar seÃ§men kaydÄ± adres beyanÄ± gibi iÅŸlemler iÃ§in Almanya'daki gibi 26 ÅŸubata kadar sÃ¼renin uzatÄ±lmasÄ±nÄ± istiyor.


Ã‡in'de korkutan rakam kuÅŸ gribi nedeniyle Ã¶lÃ¼mler arttÄ±

KÄ±ÅŸ ve bahar mevsiminde salgÄ±n haline dÃ¶nÃ¼ÅŸen kuÅŸ gribi, 79 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesine sebep oldu.