Gerginlik artÄ±yor Moskova ABD'ye karÅŸÄ± cevabÄ±nÄ± bÃ¶yle verdi

ABD askerlerinin Rusya sÄ±nÄ±rÄ±na gelmesiyle baÅŸlayan gerilimde, son noktayÄ± Moskova koydu. Karada ve denizde ilerleyebilen tanklarÄ±yla gÃ¶steri yapan Rusya, tatbikat gerÃ§ekleÅŸtirdi.

SoÄŸuk SavaÅŸ'tan bu yana ilk kez ABD askerlerinin Rusya sÄ±nÄ±rÄ±na gelmesiyle baÅŸlayan gerilimde, Moskova karada ve denizde ilerleyebilen tanklarÄ±yla gösteri yaptÄ±. Ukrayna sÄ±nÄ±rÄ±na yakÄ±n olduÄŸu tahmin edilen sahilde gerçekleÅŸen tatbikatta, savaÅŸ gemisinden suya bÄ±rakÄ±lan tanklar denizde ilerliyor ve karaya çÄ±kÄ±yor. Görüntüleri Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸtÄ±. Hava dÄ±ÅŸÄ±nda her yerde ilerleyebilen Rusya'nÄ±n yeni nesil tanklarÄ±, 45 kilometre hÄ±z yapabiliyor. Moskova, hem NATO üyeleri hem de Ukrayna ile son haftalarda gerilim yaÅŸÄ±yor. Rusya lideri Vladimir Putin, geçen hafta hava kuvvetlerine savaÅŸa hazÄ±r olmalarÄ± emrini vermiÅŸti.