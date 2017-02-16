Kuzey Kore liderinin aÄŸabeyinin cenazesi ortalÄ±ÄŸÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Ã¼vey kardeÅŸi Kim Jong-nam'Ä±n cenazesi, bÃ¼yÃ¼k sorunlar yarattÄ±

Kim'in, Pazartesi günü Malezya'nÄ±n baÅŸkenti Kuala Lumpur'da havaalanÄ±nda uçak beklerken yüzüne kapatÄ±lan bir bez parçasÄ±nÄ± soluduktan sonra öldüÄŸü açÄ±klanmÄ±ÅŸtÄ±.

Yetkililer Kim'in asÄ±l ölüm nedeninin bulunmasÄ± için ÇarÅŸamba günü otopsiye baÅŸladÄ±, ancak Pyongyang yönetiminin buna karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.

UluslararasÄ± haber ajanslarÄ±, isimlerini vermedikleri yetkililere dayandÄ±rdÄ±klarÄ± haberlerinde, Kuzey Koreli yetkililerin Malezya'dan otopsiyi durdurarak cenazeyi kendilerine vermelerini istediklerini kaydediyorlar.

Reuters'a konuÅŸan ve isimlerini vermeyen üç Malezya hükümet yetkilisi, Kuzey Kore yetkililerinin otopsiden vazgeçirmek için saatlerce uÄŸraÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± söylediler.

Ancak Malezya cenazeyi vermeyi ÅŸimdilik reddediyor.

Reuters'a konuÅŸan bir kaynak "Malezya hiçbir ÅŸeye zorlanamayacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. Prosedürler neyse onu yerine getireceÄŸiz" dedi.

Malezya, Kim Chol adÄ± altÄ±nda seyahat eden kiÅŸinin Kim Jong-nam olduÄŸunu henüz resmi olarak doÄŸrulamadÄ±.

46 yaÅŸÄ±ndaki Kim Jong-nam bir zamanlar babasÄ± Kim Jong-il'in varisi olarak görülüyordu, ancak sahte bir pasaportla Disneyland'a giderken Tokyo'da gözaltÄ±na alÄ±nÄ±nca gözden düÅŸmüÅŸtü.

Ä°ngiliz gazeteleri ÇarÅŸamba günü, Kim'in güç savaÅŸÄ± nedeniyle Pyongyang tarafÄ±ndan öldürülmüÅŸ olabileceÄŸine iliÅŸkin iddialar olduÄŸunu yazdÄ±.

Bir kadÄ±n gözaltÄ±nda

Malezya yetkilileri 28 yaÅŸÄ±ndaki Doan Thi Huong'un olayla ilgili gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdular.

Polis yetkilileri, tek baÅŸÄ±na olan ve Vietnam pasaportu taÅŸÄ±yan ÅŸüphelinin havaalanÄ±ndaki CCTV kameralarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla tespit edildiÄŸini açÄ±kladÄ±lar.

Güney Kore basÄ±nÄ±, Kuzey Kore ajanÄ± olduÄŸu düÅŸünülen iki kadÄ±nÄ±n olayla iliÅŸkili olduÄŸunu ve havaalanÄ±ndan taksiyle kaçtÄ±klarÄ±nÄ± öne sürüyor. Ancak MalezyalÄ± yetkililer söz konusu iddialarÄ± doÄŸrulamadÄ±.