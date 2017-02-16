Trump yalancÄ± dediÄŸi medyaya Flynn'in istifasÄ±yla ilgili yÃ¼klendi

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, istifa eden eski Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Flynn'in Rus BÃ¼yÃ¼kelÃ§i ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesiyle ilgili belgelerin medyaya sÄ±zdÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, "Rus Büyükelçi ile görüÅŸmesi" etrafÄ±nda baÅŸlayan tartÄ±ÅŸmalar sonucunda önceki gün istifa eden eski Ulusal Güvenlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Michael Flynn'e sahip çÄ±karak, "General Flynn harika bir adam. Daha önce de dediÄŸim gibi yalancÄ± medya kendisine çok ama çok haksÄ±zca davrandÄ±. AyrÄ±ca belgelerin sÄ±zdÄ±rÄ±lmasÄ± bir suçtur." dedi.

Trump, Beyaz Saray'da aÄŸÄ±rladÄ±ÄŸÄ± Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu ile düzenlediÄŸi ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda bir soru üzerine önceki gün istifa eden Flynn hakkÄ±nda deÄŸerlendirmelerde bulundu.

"YalancÄ±" olarak nitelendirdiÄŸi medyanÄ±n Flynn'e çok haksÄ±zca muamelede bulunduÄŸunu savunan Trump, istifa süreciyle ilgili hem medyaya hem de istihbarat kurumlarÄ±na yüklendi.

"General Flynn harika bir adam. Daha önce de dediÄŸim gibi yalancÄ± medya kendisine çok ama çok haksÄ±zca davrandÄ±. AyrÄ±ca belgelerin sÄ±zdÄ±rÄ±lmasÄ± bir suçtur." ifadelerini kullanan Trump, gizli kalmasÄ± gereken birçok belgenin kolayca medyaya sÄ±zdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bunun uzun zamandÄ±r yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.

"Gizli bilgiler ÅŸeker gibi daÄŸÄ±tÄ±lÄ±yor"

Öte yandan Trump, sabah saatlerinde de "Trump yönetiminden bazÄ± isimlerin Rusya ile bir süredir yakÄ±n temasta olduÄŸu" ÅŸeklindeki iddialarla ilgili açÄ±klamalar yaptÄ±.

Bu iddialarÄ± "anlamsÄ±z" ÅŸeklinde nitelendiren Trump, medyanÄ±n buradaki amacÄ±nÄ±n "DemokratlarÄ±n baÅŸkan adayÄ± eski DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Hillary Clinton'Ä±n hatalarÄ±nÄ± örtmek" olduÄŸunu iddia etti.

PaylaÅŸÄ±mlarÄ±nda Amerikan CNN ve MSNBC kanallarÄ± ile New York Times ve Washington Post gazetelerini hedef alan Trump, "Buradaki asÄ±l skandal, gizli bilgilerin 'istihbarat' eliyle ÅŸeker gibi daÄŸÄ±tÄ±lÄ±yor olmasÄ±dÄ±r. Hiç Amerikan bir tavÄ±r deÄŸil." ifadelerini kullandÄ±.