Ana Sayfa | DÃœNYA 16/02/2017 07:55

Copla tecavÃ¼z iddiasÄ±nda polis ve gÃ¶stericiler arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±

paris sokaklarÄ±

Polisin bir gence copla cinsel saldÄ±rÄ±da bulunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Paris'te Ã§atÄ±ÅŸmalar Ã§Ä±ktÄ±

Paris'in Barbes bölgesinde akÅŸam saatlerinde bir araya gelen protestocular, "Herkes polisten nefret ediyor", "Tecavüzcü, katil polis", "Banliyö ile dayanÄ±ÅŸma, isyan ile dayanÄ±ÅŸma" ve "Adalet yok, barÄ±ÅŸ yok" ÅŸeklinde sloganlar attÄ±.Polisin göstericileri göz yaÅŸartÄ±cÄ± gaz ile daÄŸÄ±tmak istemesi üzerine göstericiler, taÅŸ ve sopalarla karÅŸÄ±lÄ±k verdi.YaklaÅŸÄ±k iki saat süren gösterinin ardÄ±ndan göstericiler polis zoruyla ara sokaklara daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.Gösteri dolayÄ±sÄ±yla bölgedeki metro istasyonunun polis tarafÄ±ndan, bölgedeki bazÄ± iÅŸ yerlerinin de göstericilerin saldÄ±rÄ±sÄ± endiÅŸesi ile iÅŸletmecileri tarafÄ±ndan kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gözlendi.Polisin kimlik kontrolü sÄ±rasÄ±nda Theo isimli 22 yaÅŸÄ±ndaki gencin Paris'in banliyölerinden Aulnay-sous-Bois'da 2 Åžubat'ta yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±, özellikle Paris ve banliyölerinde ÅŸiddetli protesto gösterilerine neden olmuÅŸtu. Theo'nun 60 gün iÅŸ göremez raporu aldÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin 4 polis açÄ±ÄŸa alÄ±nmÄ±ÅŸ, polislerden biri hakkÄ±nda "cinsel saldÄ±rÄ±", diÄŸerleri hakkÄ±nda ise "kasten ÅŸiddet uygulamak" suçundan soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

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