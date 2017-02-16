ABD savaÅŸa girmeye hazÄ±rlanÄ±yor

CNN'in yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, ismi aÃ§Ä±klanmayan bir savunma yetkilisi "Bir sÃ¼reliÄŸine konvansiyonel kara birlikleri Suriye'ye gidebilir" ÅŸeklinde aÃ§Ä±klamada bulunmasÄ± Ã¼zerine ABD, Irak savaÅŸÄ±ndan bu yana ilk kez baÅŸka bir Ã¼lkeye operasyon iÃ§in kara gÃ¼cÃ¼ gÃ¶ndermiÅŸ olacak.

ABD'den Suriye ve Irak'taki geliÅŸmelere yönelik sÄ±cak bilgiler geliyor. CNN televizyonu, son dakika olarak geçtiÄŸi haberinde ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± Pentagon'un Suriye'nin kuzeyine geleneksel kara gücü gönderme teklifinde bulunmaya hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. ABD BaÅŸkanÄ± Trump, göreve gelir gelmez Pentagon'dan bir ay içinde terör örgütü DEAÅž'a karÅŸÄ± bir savaÅŸ planÄ± hazÄ±rlamasÄ±nÄ± istemiÅŸti. Asker gönderme teklifinin hazÄ±rlanan planda yer aldÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.Kara birliklerinin Suriye'de hangi cephelerde yer alacaÄŸÄ± henüz belirsiz ancak teklif kabul edilirse askerler Suriye'ye girecek. HalihazÄ±rda Rakka kuÅŸatmasÄ±nda danÄ±ÅŸmanlÄ±k yapan ABD özel kuvvetler askerleri Suriye'de bulunuyor ancak bunlarÄ±n sayÄ±sÄ± az. DEAÅž'Ä±n kalesi Rakka'yÄ± terör örgütü PKK'nÄ±n Suriye uzantÄ±sÄ± PYD/YPG'nin yoÄŸunlukta olduÄŸu Suriye Demokratik Güçleri (SDF) kuÅŸatmÄ±ÅŸ durumda. YPG'liler birkaç aydÄ±r DEAÅž'lÄ±larla çatÄ±ÅŸÄ±yor.